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За сутки ВСУ отбили 21 атаку россиян на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:35   08.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки ВСУ отбили 21 атаку россиян на Харьковщине – данные Генштаба

Утром 8 июля Генштаб ВСУ проинформировал, где наступали оккупанты в Харьковской области в течение суток.

На севере региона СОУ отбили 19 штурмов врага. Тогда как на Купянском направлении ВС РФ пытались прорвать оборону украинских защитников дважды в районе Загрызово и Голубовки.

«По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3373 дроны-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Всего же по всей линии фронта было 188 боестолкновений. А потери армии РФ таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 июля Генштаб ВСУ проинформировал, где наступали оккупанты в Харьковской области в течение суток.".