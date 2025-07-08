За сутки ВСУ отбили 21 атаку россиян на Харьковщине – данные Генштаба
Утром 8 июля Генштаб ВСУ проинформировал, где наступали оккупанты в Харьковской области в течение суток.
На севере региона СОУ отбили 19 штурмов врага. Тогда как на Купянском направлении ВС РФ пытались прорвать оборону украинских защитников дважды в районе Загрызово и Голубовки.
«По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3373 дроны-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.
Всего же по всей линии фронта было 188 боестолкновений. А потери армии РФ таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 июля Генштаб ВСУ проинформировал, где наступали оккупанты в Харьковской области в течение суток.".