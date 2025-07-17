Россияне захватили территории на севере от Харькове – подробности ISW

По данным Института изучения войны (ISW), враг сумел продвинуться в Волчанске, а также на Боровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в районе Волчанского маслоэкстракционного завода (к северо-востоку от Харькова) и в лесистой местности к северо-западу от Волчанска», – уточнили аналитики.

В то же время, отметили аналитики, информацию российских блогеров об успехах РФ около Дегтярного на Купянском направлении подтвердить так и не удалось.

Тогда как на Боровском направлении россияне все же продвинулись. Речь идет об оккупированных территориях в районе Грековки.

«15 и 16 июля российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово; на восток от Боровой вблизи Надежды; и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, Новоегоровки и в направлении Чернещины», – добавили в ISW.