Россияне захватили территории на севере от Харькове – подробности ISW
По данным Института изучения войны (ISW), враг сумел продвинуться в Волчанске, а также на Боровском направлении.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в районе Волчанского маслоэкстракционного завода (к северо-востоку от Харькова) и в лесистой местности к северо-западу от Волчанска», – уточнили аналитики.
В то же время, отметили аналитики, информацию российских блогеров об успехах РФ около Дегтярного на Купянском направлении подтвердить так и не удалось.
Тогда как на Боровском направлении россияне все же продвинулись. Речь идет об оккупированных территориях в районе Грековки.
«15 и 16 июля российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово; на восток от Боровой вблизи Надежды; и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, Новоегоровки и в направлении Чернещины», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, война, Институт изучения вйоны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 07:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), враг сумел продвинуться в Волчанске, а также на Боровском направлении.".