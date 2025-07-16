Live
  • Ср 16.07.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.8

Приоритетные цели РФ на Харьковщине и что с антидроновыми сетками – Синегубов

Общество 16:21   16.07.2025
Виктория Яковенко
Приоритетные цели РФ на Харьковщине и что с антидроновыми сетками – Синегубов Скриншот

Враг все чаще бьет по гражданским службам на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он отметил, что сейчас такие удары – приоритетная цель оккупантов.

«То есть – это наши гражданские службы, такие как подразделения ГСЧС, которые спасают жизнь людей, и конечно, экстренная скорая медпомощь. К примеру, если едет автомобиль для эвакуации населения, он особым образом маркирован, то враг считает, что для него это приоритетная цель и он попытается его уничтожить. Всё сложнее выполнять нам элементарные гражданские экстренные задачи. Поэтому призываем людей выезжать», — заявил Синегубов.

На вопрос ведущей: «Почему не помогают антидроновые сетки и вообще есть ли они там?», Синегубов ответил коротко:

«Здесь трудно общаться об этом направлении. У нас сейчас развивается это направление, однако это исключительно военная логистика», — сказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Пострадали медики: вражеский БпЛА влетел в авто «скорой» на Харьковщине (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове в квартире погибшего пилота «Джуса» провели обыски – СМИ: детали
В Харькове в квартире погибшего пилота «Джуса» провели обыски – СМИ: детали
16.07.2025, 15:05
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
16.07.2025, 11:40
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
16.07.2025, 16:48
«Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады
«Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады
16.07.2025, 17:00
В Харькове и области – штормовое предупреждение: Синегубов обратился к жителям
В Харькове и области – штормовое предупреждение: Синегубов обратился к жителям
16.07.2025, 13:44
В ГБР прокомментировали обыск в харьковской квартире «Джуса»: там жил Шабунин
В ГБР прокомментировали обыск в харьковской квартире «Джуса»: там жил Шабунин
16.07.2025, 17:26

Новости по теме:

20:20
Угроза из Сумской области для Харьковщины: обзор фронта (видео)
12:40
Антидроновые сетки: в ХОВА сообщили о планах установки и накроют ли Харьков
17:53
Антидроновые сетки на Харьковщине только там, где позаботились военные — Жорин

Вы читали новость: «Приоритетные цели РФ на Харьковщине и что с антидроновыми сетками – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг все чаще бьет по гражданским службам на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он отметил, что сейчас такие удары – приоритетная цель оккупантов.".