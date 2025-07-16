Приоритетные цели РФ на Харьковщине и что с антидроновыми сетками – Синегубов

Враг все чаще бьет по гражданским службам на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он отметил, что сейчас такие удары – приоритетная цель оккупантов.

«То есть – это наши гражданские службы, такие как подразделения ГСЧС, которые спасают жизнь людей, и конечно, экстренная скорая медпомощь. К примеру, если едет автомобиль для эвакуации населения, он особым образом маркирован, то враг считает, что для него это приоритетная цель и он попытается его уничтожить. Всё сложнее выполнять нам элементарные гражданские экстренные задачи. Поэтому призываем людей выезжать», — заявил Синегубов.

На вопрос ведущей: «Почему не помогают антидроновые сетки и вообще есть ли они там?», Синегубов ответил коротко:

«Здесь трудно общаться об этом направлении. У нас сейчас развивается это направление, однако это исключительно военная логистика», — сказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»