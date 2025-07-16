Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов
Ворог все частіше б’є по цивільних службах на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він зазначив, що наразі такі удари – пріоритетна ціль окупантів.
«Тобто, – це наші цивільні служби, такі як підрозділи ДСНС, які рятують життя людей, і звичайно, екстрена швидка меддопомога. Наприклад, якщо їде автомобіль для евакуації населення, він особливим чином маркований, то ворог вважає, що для нього це пріоритетна ціль і він намагається його знищити. Все складніше виконувати нам елементарні цивільні екстрені завдання. Тому закликаємо людей виїжджати», – заявив Синєгубов.
На питання ведучої: «Чому не допомагають антидронові сітки та чи взагалі вони там є?», Синєгубов відповів стисло:
«Тут важко комунікувати про цей напрямок. У нас наразі розбудовується цей напрямок, однак це виключно військова логістика», – сказав голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: антидроновые сетки, Олег Синегубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог все частіше б’є по цивільних службах на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він зазначив, що наразі такі удари – пріоритетна ціль окупантів.".