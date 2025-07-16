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Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов

Суспільство 16:21   16.07.2025
Вікторія Яковенко
Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов Скриншот

Ворог все частіше б’є по цивільних службах на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він зазначив, що наразі такі удари – пріоритетна ціль окупантів.

«Тобто, – це наші цивільні служби, такі як підрозділи ДСНС, які рятують життя людей, і звичайно, екстрена швидка меддопомога. Наприклад, якщо їде автомобіль для евакуації населення, він особливим чином маркований, то ворог вважає, що для нього це пріоритетна ціль і він намагається його знищити. Все складніше виконувати нам елементарні цивільні екстрені завдання. Тому закликаємо людей виїжджати», – заявив Синєгубов.

На питання ведучої: «Чому не допомагають антидронові сітки та чи взагалі вони там є?», Синєгубов відповів стисло:

«Тут важко комунікувати про цей напрямок. У нас наразі розбудовується цей напрямок, однак це виключно військова логістика», – сказав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог все частіше б’є по цивільних службах на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він зазначив, що наразі такі удари – пріоритетна ціль окупантів.".