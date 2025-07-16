Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов

Ворог все частіше б’є по цивільних службах на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він зазначив, що наразі такі удари – пріоритетна ціль окупантів.

«Тобто, – це наші цивільні служби, такі як підрозділи ДСНС, які рятують життя людей, і звичайно, екстрена швидка меддопомога. Наприклад, якщо їде автомобіль для евакуації населення, він особливим чином маркований, то ворог вважає, що для нього це пріоритетна ціль і він намагається його знищити. Все складніше виконувати нам елементарні цивільні екстрені завдання. Тому закликаємо людей виїжджати», – заявив Синєгубов.

На питання ведучої: «Чому не допомагають антидронові сітки та чи взагалі вони там є?», Синєгубов відповів стисло:

«Тут важко комунікувати про цей напрямок. У нас наразі розбудовується цей напрямок, однак це виключно військова логістика», – сказав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”