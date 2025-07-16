Постраждали медики: ворожий БпЛА влетів в авто «швидкої» на Харківщині (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
16 липня близько 09:00 правоохоронці Куп’янщини отримали повідомлення про удар FPV-дрона по авто екстреної меддопомоги.
Це сталося на одній з переправ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 ККУ.
Нагадаємо, у місті Куп’янськ фіксують збільшення кількості обстрілів. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ситуація критична. Під питанням вже й евакуація людей, адже ворог почав активніше бити FPV-дронами. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Куп’янську внаслідок обстрілу повністю зникло водопостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 липня близько 09:00 правоохоронці Куп’янщини отримали повідомлення про удар FPV-дрона по авто екстреної меддопомоги.".