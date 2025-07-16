Одразу на двох напрямках на Харківщині просунулися окупанти – ISW

Зокрема, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни успішно штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському та Борівському напрямках.

Згідно з геолокаційними кадрами, ворог просунувся на півночі від Красного Першого – населений пункт розташований на північному сході від Куп’янська.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний захід від Красного Першого, на захід від Кам’янки (на північний схід від Куп’янська), на південь від Довгенького (на північ від Куп’янська) та на захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська)”, – зазначили в ISW.

Також у ЗС РФ є успіхи і на Борівському напрямку. За даними експертів Інституту вивчення війни, ворожі війська захопили нові території у районі Греківки.

Тим часом незмінною залишилася лінія фронту лише на Південно-Слобожанському напрямку.

“14 та 15 липня російські війська продовжували наступ на північний схід від Харкова поблизу Зеленого та Вовчанська. Російський блогер стверджував, що українські війська марно контратакували на захід від Вовчанська”, – передають аналітики.