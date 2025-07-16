Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – ISW
В частности, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне успешно штурмовали позиции ВСУ на Купянском и Боровском направлении.
Согласно геолокационным кадрам, враг продвинулся на севере от Красного Первого – населенный пункт расположен на северо-востоке от Купянска.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на северо-запад от Красного Первого, на запад от Каменки (на северо-восток от Купянска), на юг от Долгенького (на север от Купянска) и на запад от Степовой Новоселовки (на юго-восток от Купянска)», – уточнили в ISW.
Также у ВС РФ есть успехи и на Боровском направлении. По данным экспертов Института изучения войны, вражеские войска захватили новые территории в районе Грековки.
Тем временем неизменной осталась линия фронта лишь на Южно-Слобожанском направлении.
«14 и 15 июля российские войска продолжали наступление на северо-восток от Харькова вблизи Зеленого и Волчанска. Российский блогер утверждал, что украинские войска безуспешно контратаковали к западу от Волчанска», – передают аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В частности, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне успешно штурмовали позиции ВСУ на Купянском и Боровском направлении.".