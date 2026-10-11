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ISW: СОУ продвинулись на Боровском направлении, а РФ все еще «окружает» ВСУ

Украина 15:25   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: СОУ продвинулись на Боровском направлении, а РФ все еще «окружает» ВСУ

В Институте изучения войны (ISW) подтвердили продвижение украинских военных на Харьковщине. Тем временем успехов у россиян нет, поэтому враг традиционно «продолжает продвигаться» в регионе лишь на словах. 

Аналитики зафиксировали, что россияне обстреливают позиции СОУ на северо-востоке от Боровской Андреевки. Исходя из этого, эксперты сделали выводы о продвижении украинских военных на данном участке фронта, объяснили в ISW.

Тем временем оккупанты продолжают заявлять об «окружении крупной группировки ВСУ» в направлении Волчанска и Великого Бурлука. По информации российских блогеров, в окружении ВС РФ на данный момент сразу пять населенных пунктов на севере Харьковской области, – последние из тех, что вражеские войска еще не успели оккупировать. В то же время никаких реальных доказательств этому они не предоставляют. А в Институте изучения войны констатируют: все подобные заявления – всего лишь фейки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) подтвердили продвижение украинских военных на Харьковщине.".