ISW: СОУ просунулися на Борівському напрямку, а РФ все ще “оточує” ЗСУ

В Інституті вивчення війни (ISW) підтвердили просування українських військових на Харківщині. Тим часом успіхів у росіян немає, тому ворог традиційно “продовжує просуватися” у регіоні лише на словах.

Аналітики зафіксували, що росіяни обстрілюють позиції СОУ на північному сході від Борівської Андріївки. Виходячи з цього, експерти зробили висновки щодо просування українських військових на даній ділянці фронту, пояснили в ISW.

Тим часом окупанти продовжують заявляти про “оточення великого угруповання ЗСУ” у напрямку Вовчанська та Великого Бурлука. За інформацією російських блогерів, в оточенні ЗС РФ наразі одразу п’ять населених пунктів на півночі Харківської області – останні з тих, що ворожі війська ще не встигли окупувати. Водночас жодних реальних доказів цьому вони не надають. А в Інституті вивчення війни констатують: усі подібні заяви – лише фейки.