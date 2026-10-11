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ISW: СОУ просунулися на Борівському напрямку, а РФ все ще “оточує” ЗСУ

Україна 15:25   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: СОУ просунулися на Борівському напрямку, а РФ все ще “оточує” ЗСУ

В Інституті вивчення війни (ISW) підтвердили просування українських військових на Харківщині. Тим часом успіхів у росіян немає, тому ворог традиційно “продовжує просуватися” у регіоні лише на словах. 

Аналітики зафіксували, що росіяни обстрілюють позиції СОУ на північному сході від Борівської Андріївки. Виходячи з цього, експерти зробили висновки щодо просування українських військових на даній ділянці фронту, пояснили в ISW.

Тим часом окупанти продовжують заявляти про “оточення великого угруповання ЗСУ” у напрямку Вовчанська та Великого Бурлука. За інформацією російських блогерів, в оточенні ЗС РФ наразі одразу п’ять населених пунктів на півночі Харківської області – останні з тих, що ворожі війська ще не встигли окупувати. Водночас жодних реальних доказів цьому вони не надають. А в Інституті вивчення війни констатують: усі подібні заяви – лише фейки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) підтвердили просування українських військових на Харківщині.".