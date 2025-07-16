Deep State: враг продвинулся на Харьковщине – что захватил
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.
Согласно обновленным данным, россияне смогли захватить новые территории на северо-востоке области.
На карте видно, что ВС РФ продвинулись к Амбарному Великобурлукского района.
Напомним, 15 июля в ОТГВ «Харьков» проинформировали, что две недели назад, россияне начали активные действия в районе села Меловое к северо-востоку от поселка Великий Бурлук. Там, они пересекли госграницу и пытались двигаться в направлении села Амбарное. Однако пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин утверждал, что на этом участке фронта врага остановили.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, бои, карты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.".