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Deep State: враг продвинулся на Харьковщине – что захватил

Украина 07:30   16.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Deep State: враг продвинулся на Харьковщине – что захватил Фото: Генштаб ВСУ

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.

Согласно обновленным данным, россияне смогли захватить новые территории на северо-востоке области.

На карте видно, что ВС РФ продвинулись к Амбарному Великобурлукского района.

Напомним, 15 июля в ОТГВ «Харьков» проинформировали, что две недели назад, россияне начали активные действия в районе села Меловое к северо-востоку от поселка Великий Бурлук. Там, они пересекли госграницу и пытались двигаться в направлении села Амбарное. Однако пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин утверждал, что на этом участке фронта врага остановили.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.".