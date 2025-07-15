Купянск остался без водоснабжения после обстрелов – Синегубов
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В городе Купянск на Харьковщине в результате обстрелов полностью пропало водоснабжение, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«У нас оно сохранялось на правом берегу. Однако сейчас делаем все возможное, чтобы его восстановить, однако обстановка безопасности этого сделать нам не позволяет. Все коммунальные службы у нас готовы», — отметил глава ХОВА.
Он заявил, что сейчас привлекли максимальное количество автоцистерн для подвоза воды.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, в городе Купянск фиксируют увеличение количества обстрелов. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что ситуация критическая. Под вопросом уже и эвакуация людей, ведь враг начал активнее бить FPV-дронами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, купянск, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск на Харьковщине в результате обстрелов полностью пропало водоснабжение, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".