Куп’янськ залишився без водопостачання після обстрілів – Синєгубов
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У місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок обстрілів повністю зникло водопостачання, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У нас воно зберігалося на правому березі. Однак наразі робимо все можливе, щоб його відновити, однак безпекова обстановка це зробити нам не дозволяє. Всі комунальні служби у нас напоготові», – зазначив голова ХОВА.
Він заявив, що наразі залучили максимальну кількість автоцистерн для підвозу води.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, у місті Куп’янськ фіксують збільшення кількості обстрілів. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ситуація критична. Під питанням вже й евакуація людей, адже ворог почав активніше бити FPV-дронами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, куп'янск, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок обстрілів повністю зникло водопостачання, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".