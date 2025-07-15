Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

Куп’янськ залишився без водопостачання після обстрілів – Синєгубов

Суспільство 16:20   15.07.2025
Вікторія Яковенко
Куп’янськ залишився без водопостачання після обстрілів – Синєгубов Скриншот

У місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок обстрілів повністю зникло водопостачання, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас воно зберігалося на правому березі. Однак наразі робимо все можливе, щоб його відновити, однак безпекова обстановка це зробити нам не дозволяє. Всі комунальні служби у нас напоготові», – зазначив голова ХОВА.

Він заявив, що наразі залучили максимальну кількість автоцистерн для підвозу води.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, у місті Куп’янськ фіксують збільшення кількості обстрілів. Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ситуація критична. Під питанням вже й евакуація людей, адже ворог почав активніше бити FPV-дронами.

Читайте також: «Проходять Харків і різко повертаються». Як тепер РФ атакує «шахедами»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Наводив КАБи: різноробочий з Харкова отримав вирок за роботу на ГРУ
Наводив КАБи: різноробочий з Харкова отримав вирок за роботу на ГРУ
15.07.2025, 17:00
Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі
Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі
15.07.2025, 11:50
РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків
РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків
15.07.2025, 12:35
«Проходять Харків і різко повертаються». Як тепер РФ атакує «шахедами»
«Проходять Харків і різко повертаються». Як тепер РФ атакує «шахедами»
15.07.2025, 15:34
Куп’янськ залишився без водопостачання після обстрілів – Синєгубов
Куп’янськ залишився без водопостачання після обстрілів – Синєгубов
15.07.2025, 16:20
Новини Харкова – головне за 15 липня: РФ вдарила по храму, потонула дитина
Новини Харкова – головне за 15 липня: РФ вдарила по храму, потонула дитина
15.07.2025, 15:40

Новини за темою:

15:23
Де у Харкові досі немає світла після бурі та коли усіх заживлять – Терехов
20:32
У гідропарку в Харкові тонув 14-річний підліток: подробиці
14:50
Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція
19:51
Бювети з безкоштовною питною водою встановлюють у Харкові (фото)
16:16
Три райони Харкова залишаться без води у середу: адреси

Ви читали новину: «Куп’янськ залишився без водопостачання після обстрілів – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ на Харківщині внаслідок обстрілів повністю зникло водопостачання, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".