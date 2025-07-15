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«Проходят Харьков и резко возвращаются». Как теперь РФ атакует «Шахедами»

Общество 15:34   15.07.2025
Виктория Яковенко
«Проходят Харьков и резко возвращаются». Как теперь РФ атакует «Шахедами» Фото: Anton Petrus

Армия РФ в который раз изменила тактику обстрелов Харьковщины. Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Фиксируем то, что они несколько изменяют «Шахеды». Постоянно комбинируют, чтобы запускать муляжи для того, чтобы отвлекать Силы обороны. К примеру, фиксируем, что они (БпЛА – ред.) проходят город Харьков, затем они резко возвращаются для поражения гражданских объектов», — рассказал Синегубов.

Удары вражеских БпЛА – хаотичны, продолжил глава ХОВА. Целями являются гражданская инфраструктура, аграрии, сельхозугодия и техника.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, еще в начале июля мэр Игорь Терехов сообщал, что теперь вражеские «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами. Это усложняло работу ПВО. Терехов отмечал, что преимущественно вражеские БпЛА били в одно-два места в городе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в который раз изменила тактику обстрелов Харьковщины. Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".