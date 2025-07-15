«Проходят Харьков и резко возвращаются». Как теперь РФ атакует «Шахедами»

Армия РФ в который раз изменила тактику обстрелов Харьковщины. Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Фиксируем то, что они несколько изменяют «Шахеды». Постоянно комбинируют, чтобы запускать муляжи для того, чтобы отвлекать Силы обороны. К примеру, фиксируем, что они (БпЛА – ред.) проходят город Харьков, затем они резко возвращаются для поражения гражданских объектов», — рассказал Синегубов.

Удары вражеских БпЛА – хаотичны, продолжил глава ХОВА. Целями являются гражданская инфраструктура, аграрии, сельхозугодия и техника.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, еще в начале июля мэр Игорь Терехов сообщал, что теперь вражеские «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами. Это усложняло работу ПВО. Терехов отмечал, что преимущественно вражеские БпЛА били в одно-два места в городе.