«Проходят Харьков и резко возвращаются». Как теперь РФ атакует «Шахедами»
Армия РФ в который раз изменила тактику обстрелов Харьковщины. Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Фиксируем то, что они несколько изменяют «Шахеды». Постоянно комбинируют, чтобы запускать муляжи для того, чтобы отвлекать Силы обороны. К примеру, фиксируем, что они (БпЛА – ред.) проходят город Харьков, затем они резко возвращаются для поражения гражданских объектов», — рассказал Синегубов.
Удары вражеских БпЛА – хаотичны, продолжил глава ХОВА. Целями являются гражданская инфраструктура, аграрии, сельхозугодия и техника.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, еще в начале июля мэр Игорь Терехов сообщал, что теперь вражеские «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами. Это усложняло работу ПВО. Терехов отмечал, что преимущественно вражеские БпЛА били в одно-два места в городе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в который раз изменила тактику обстрелов Харьковщины. Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".