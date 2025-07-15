За ПВО на Харьковщине переплатили миллионы – прокуратура вмешалась

Харьковские правоохранители через суд требуют взыскать с компании средства, которые, вероятно, были переплачены при закупке техники для ВСУ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июне прошлого года исполнительный комитет Купянского горсовета и ООО заключили договор о поставках пункта управления тактической группы противовоздушной обороны на сумму более 12 млн грн, из которых более 2 млн грн — это НДС. Технику приобрели для нужд ВСУ и передали в воинскую часть.

«Однако, согласно положениям Налогового кодекса Украины, в период действия военного положения операции по поставке товаров оборонного назначения для ВСУ освобождаются от налогообложения НДС. Однако сторонами в договоре безосновательно включен в цену товара указанный налог, чем нарушено действующее законодательство», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители говорят: добровольно компания деньги не вернула.

Поэтому прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с ООО больше 2 млн грн НДС, а также инфляционные расходы и 3% годовых за просрочку денежного обязательства, сумма которых составляет более 300 тыс. грн.

В иске подчеркивается, что фирма является производителем продукции оборонного назначения, сотрудничает с Минобороны и знала о налоговых льготах.

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