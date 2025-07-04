Сикорский просит у Трампа ПВО для Украины после удара по консульству Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российская атака по Киеву 4 июля нанесла большой ущерб польскому дипломатическому учреждению.

«Массированная российская атака вчера вечером вызвала пожары и нанесла большой ущерб, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, восстановите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора», — написал Сикорский в соцсети Х.

Ранее начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что ночью «прилеты» в столице были по более чем 20 локациям. По данным ГСЧС Украины, из-под завалов в столице извлекли тело погибшего, пострадавших уже 26. Среди них — десятилетняя девочка.

Тревога в Киеве длилась около 15 часов. За это время по столице летело 550 целей, в том числе — сотни «шахедов», баллистические ракеты «Искандер» и аэробаллистический «Кинжал». По данным Командования Воздушных сил ВСУ, из 11 ракет сбили две — крылатые «Искандер-К»

Президент Украины подчеркнул, что первые воздушные тревоги в Украине начались 3 июля почти одновременно с появлением в СМИ информации о телефонном разговоре президента США Трампа с российским диктатором Путиным. Зеленский, как и Сикорский, апеллировал к США.

«Это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они ощущали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, их заработкам, их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего, от Соединенных Штатов», — написал он.

Напомним, накануне очередного созвона Трампа и Путина в американских СМИ появились сообщения о том, что США приостановили поставки Украине части вооружений — в частности ракет для систем ПВО «Patriot», которые должны были прийти еще в рамках предыдущего пакета помощи, одобренного при администрации Байдена. Издание Politico, ссылаясь на источники отметило, что пауза в поставках — это инициатива главы политического отдела Пентагона Элбриджа Колби. В дальнейшем приостановку официально подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в письме агентству AFP. В Белом доме объяснили, что решили «поставить интересы Америки на первое место, после того, как Министерство обороны провело обзор военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам по всему миру». В дальнейшем сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов, утверждал, что поставки оружия полностью не прекратили.

«Мы предоставляем оружие, но мы дали его так много… Мы предоставляем оружие и работаем с ними, чтобы попытаться помочь им. Мы должны убедиться, что у нас достаточно для себя», – сказал президент США, передает Радио Свобода.