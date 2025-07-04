«Россия передает сигнал в США»: что значит массированный обстрел Киева

Обстрел столицы начался 3 июля в 21:30.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу работает ПВО – Киев атакуют БпЛА.

«Вражеские БпЛА еще заходят в столицу. Находитесь в укрытиях», – призвал Кличко.

Обстрел Киева продолжался всю ночь. Утром стало известно, что под ударами оказались Днепровский, Соломенский, Святошинский, Дарницкий и Шевченковский районы. В результате атаки повреждены многоэтажки, гаражи, учебное заведение, частные дома и авто.

Всего тревога в Киеве длилась около 15 часов. За это время враг выпустил по Киеву 550 целей, 330 из них – росийско-иранские «Шахеды», также оккупанты били баллистикой, написал президент Владимир Зеленский. При этом главной целью оккупантов стал именно Киев, уточнил глава государства. Он также отметил, что ночью удалось уничтожить 270 целей, еще 208 дронов подавили средства РЭБ.

«Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора Президента Трампа с Путиным. Россия еще раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже этих суток в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь», – написал Зеленский.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что массированная атака Киева была сигналом от Путина. Так глава РФ показал, что не хочет, чтобы США вмешивались в события в Европе.

«Атакой на Киев и Киевщину Россия передает сигнал в США, который звучит примерно так: не лезьте и не помогайте Украине. Путин до сих пор хочет всю Украину, чтобы наше государство было в сфере влияния России. И пытается достичь этого из-за ударов по тылу, потому что на фронте он не может решить поставленные задачи», – констатировал Коваленко.

На данный момент известно о 23 пострадавших в результате обстрела.

Также, отметил городской голова Виталий Кличко, под обстрел попали медики, которые выезжали на помощь раненным.

«В результате ночной атаки врага на столицу повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. Среди медиков, по информации в настоящее время, раненых нет», – добавил Кличко.