Ситуация в Меловом: в ISW пока что не подтверждают полную оккупацию
Ситуация на севере области осталась неизменной, атаки ВС РФ не увенчались успехом, пишут в Институте изучения войны (ISW).
Тогда как обстановка на Купянском направлении достаточно неопределенная. В частности, речь идет о населенном пункте Меловое. Хотя ВС РФ продвинулись в центральной части поселка, в ISW пока что не подтверждают его полную оккупацию.
«Аналитики не могут подтвердить, удерживают ли российские войска устойчивые позиции в Меловом. Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Меловое. Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к югу от Кондрашовки (к северу от Купянска) и к северо-востоку от Петропавловки (восточнее Купянска)», – уточнили эксперты.
А вот на Боровском направлении есть подтвержденные успехи у ВСУ, отметили эксперты. Так, согласно полученным геолокационным кадрам, СОУ продвинулись в северо-восточной части Загрызово.
«2 и 3 июля российские войска атаковали северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово и Колесниковки; восточнее Боровой вблизи Зеленого Гая; и юго-восточнее Боровой вблизи Грековки и Чернещины. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Лозовой (к северо-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.
Напомним, 4 июля авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, что ВС РФ оккупировали Строевку и Меловое Купянской громады.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 09:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере области осталась неизменной, атаки ВС РФ не увенчались успехом, пишут в Институте изучения войны (ISW).".