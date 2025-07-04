Live
  • Пт 04.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Ситуация в Меловом: в ISW пока что не подтверждают полную оккупацию

Украина 09:45   04.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ситуация в Меловом: в ISW пока что не подтверждают полную оккупацию

Ситуация на севере области осталась неизменной, атаки ВС РФ не увенчались успехом, пишут в Институте изучения войны (ISW).

Тогда как обстановка на Купянском направлении достаточно неопределенная. В частности, речь идет о населенном пункте Меловое. Хотя ВС РФ продвинулись в центральной части поселка, в ISW пока что не подтверждают его полную оккупацию.

«Аналитики не могут подтвердить, удерживают ли российские войска устойчивые позиции в Меловом. Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Меловое. Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к югу от Кондрашовки (к северу от Купянска) и к северо-востоку от Петропавловки (восточнее Купянска)», – уточнили эксперты.

А вот на Боровском направлении есть подтвержденные успехи у ВСУ, отметили эксперты. Так, согласно полученным геолокационным кадрам, СОУ продвинулись в северо-восточной части Загрызово.

«2 и 3 июля российские войска атаковали северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово и Колесниковки; восточнее Боровой вблизи Зеленого Гая; и юго-восточнее Боровой вблизи Грековки и Чернещины. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Лозовой (к северо-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.

Напомним, 4 июля авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, что ВС РФ оккупировали Строевку и Меловое Купянской громады.

Читайте также: В течение суток враг наступал в Харьковской области 14 раз – Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео)
Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео)
03.07.2025, 13:23
Терехов: сколько людей сейчас в Харькове и кто помогает городу
Терехов: сколько людей сейчас в Харькове и кто помогает городу
03.07.2025, 20:56
Новости Харькова — главное 4 июля: пожары из-за ударов, штурмы РФ
Новости Харькова — главное 4 июля: пожары из-за ударов, штурмы РФ
04.07.2025, 09:07
Сразу два населенных пункта на Харьковщине оккупировала РФ – Deep State
Сразу два населенных пункта на Харьковщине оккупировала РФ – Deep State
04.07.2025, 07:30
Жара возвращается. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
Жара возвращается. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
03.07.2025, 20:16
«Россия передает сигнал в США»: что значит массированный обстрел Киева
«Россия передает сигнал в США»: что значит массированный обстрел Киева
04.07.2025, 10:30

Новости по теме:

07:30
Успехи РФ в Волчанске – в ISW оценили продвижение врага
09:55
Россияне заявили, что населенный пункт на Харьковщине стал «серой зоной» – ISW
07:25
РФ захватила новые территории на востоке от Купянска – аналитики ISW
07:47
Ситуация на севере области: враг заявил об успехах, в ISW это опровергают
07:09
Враг продвинулся на Купянском направлении, как влияет погода – ISW

Вы читали новость: «Ситуация в Меловом: в ISW пока что не подтверждают полную оккупацию»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере области осталась неизменной, атаки ВС РФ не увенчались успехом, пишут в Институте изучения войны (ISW).".