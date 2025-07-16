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Deep State: ворог просунувся на Харківщині – що захопив

Україна 07:30   16.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Deep State: ворог просунувся на Харківщині – що захопив Фото: Генштаб ЗСУ

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині.

Згідно з оновленими даними, росіяни змогли захопити нові території на північному сході області.

На карті видно, що ЗС РФ просунулися до Амбарного Великобурлуцького району.

Нагадаємо, 15 липня в ОТУВ «Харків» поінформували, що два тижні тому росіяни розпочали активні дії в районі села Мілове на північний схід від селища Великий Бурлук. Там вони перетнули держкордон і намагалися рухатися в напрямку села Амбарне. Проте речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин стверджував, що на цій ділянці фронту ворога зупинили.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині.".