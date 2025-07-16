Deep State: ворог просунувся на Харківщині – що захопив

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині.

Згідно з оновленими даними, росіяни змогли захопити нові території на північному сході області.

На карті видно, що ЗС РФ просунулися до Амбарного Великобурлуцького району.

Нагадаємо, 15 липня в ОТУВ «Харків» поінформували, що два тижні тому росіяни розпочали активні дії в районі села Мілове на північний схід від селища Великий Бурлук. Там вони перетнули держкордон і намагалися рухатися в напрямку села Амбарне. Проте речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин стверджував, що на цій ділянці фронту ворога зупинили.