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Пострадали медики: вражеский БпЛА влетел в авто «скорой» на Харьковщине (фото)

Происшествия 12:10   16.07.2025
Виктория Яковенко
Пострадали медики: вражеский БпЛА влетел в авто «скорой» на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

16 июля около 09:00 правоохранители Купянщины получили сообщение об ударе FPV-дрона по авто экстренной медпомощи.

Это произошло на одной из переправ, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет. От госпитализации они отказались.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 УКУ.

удар по Купянщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в городе Купянск фиксируют увеличение количества обстрелов. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что ситуация критическая. Под вопросом уже и эвакуация людей, ведь враг начал активнее бить FPV-дронами. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянске в результате обстрелов полностью пропало водоснабжение.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 июля около 09:00 правоохранители Купянщины получили сообщение об ударе FPV-дрона по авто экстренной медпомощи.".