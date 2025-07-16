Пострадали медики: вражеский БпЛА влетел в авто «скорой» на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
16 июля около 09:00 правоохранители Купянщины получили сообщение об ударе FPV-дрона по авто экстренной медпомощи.
Это произошло на одной из переправ, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет. От госпитализации они отказались.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 УКУ.
Напомним, в городе Купянск фиксируют увеличение количества обстрелов. Начальник городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что ситуация критическая. Под вопросом уже и эвакуация людей, ведь враг начал активнее бить FPV-дронами. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянске в результате обстрелов полностью пропало водоснабжение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, медики, скорая, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 июля около 09:00 правоохранители Купянщины получили сообщение об ударе FPV-дрона по авто экстренной медпомощи.".