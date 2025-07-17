Росіяни захопили території на півночі від Харкова – подробиці ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог зумів просунутися у Вовчанську, а також на Борівському напрямку.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в районі Вовчанського олійноекстракційного заводу (на північний схід від Харкова) та в лісистій місцевості на північний захід від Вовчанська”, – уточнили аналітики.

Водночас, зазначили аналітики, інформацію російських блогерів про успіхи РФ біля Дегтярного на Куп’янському напрямку так і не вдалося підтвердити.

Тоді як на Борівському напрямку росіяни все ж таки просунулися. Йдеться про окуповані території в районі Греківки.

“15 і 16 липня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового; на схід від Борової поблизу Надії; і на південний схід від Борової поблизу Греківки, Новоєгорівки та у напрямку Чернещини”, – додали в ISW.