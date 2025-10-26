Новости Харькова – главное 26 октября: где атаковали россияне

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:30

Где на Харьковщине вчера атаковали россияне — Генштаб ВСУ

11 раз россияне штурмовали позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли у Волчанска, Красного Первого, Строевки и в сторону Бологовки, Колодезного и Двуречанского.

Восемь раз россияне штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении вчера у Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении россияне 12 раз атаковали возле населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.