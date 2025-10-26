Live
Новости Харькова – главное 26 октября: где атаковали россияне

Происшествия 08:34   26.10.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова – главное 26 октября: где атаковали россияне Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:30

Где на Харьковщине вчера атаковали россияне — Генштаб ВСУ

11 раз россияне штурмовали позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли у Волчанска, Красного Первого, Строевки и в сторону Бологовки, Колодезного и Двуречанского.

Восемь раз россияне штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении вчера у Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении россияне 12 раз атаковали возле населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.

Читайте также: Сегодня 26 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
