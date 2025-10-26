Live
Новини Харкова – головне 26 жовтня: де атакували росіяни

26.10.2025
Оксана Якушко
Новини Харкова – головне 26 жовтня: де атакували росіяни

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:30

Де на Харківщині вчора атакували росіяни – Генштаб ЗСУ

11 разів росіяни штурмували позиції українських захисників на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

Вісім разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку вчора біля Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції ЗСУ біля населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.

Читайте також: Сьогодні 26 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".