Сьогодні 26 жовтня 2025: яке свято та день в історії

26 жовтня в Україні – День автомобіліста та дорожника, вночі країна перейшла на зимовий час. У цей день 1905 року розірвали унію Швеція та Норвегія, ставши окремими державами. У 1939-му у Львові відкрилося засідання утворених радянськими загарбниками так званих Народних зборів Західної України. У 1955-му Австрія затвердила Декларацію про нейтралітет. У 1984-му в кінопрокат вийшов культовий фільм “Термінатор”. У 1999-му у Великій Британії ухвалили Акт про Палату Лордів, яким скасували спадкове перство.

Свята та пам’ятні дати 26 жовтня

26 жовтня в Україні – День автомобіліста та дорожника (остання неділя жовтня).

В останню неділю жовтня Україна все ще переходить на зимовий час, попри закон, який ухвалила Верховна Рада ще торік улітку. Закон досі не підписаний президентом, тож продовжують діяти попередні норми. О четвертій годині ранку треба перевести стрілку годинника на одну годину назад.

26 жовтня у світі – Свято приємних несподіванок, День свекрухи й тещі (четверта неділя жовтня), День інтерсекс-людей, Всесвітня ніч виття на Місяць.

26 жовтня в історії

26 жовтня 1905 року розірвали унію Швеція та Норвегія. Докладніше.

26 жовтня 1939 року у Львові відкрилося засідання утворених радянськими загарбниками так званих Народних зборів Західної України.

На той час спільним наступом СРСР і нацистської Німеччини вже було знищено Польську державу. Землі Польщі розділили між загарбниками, які 28 вересня 1939 року підписали “Німецько-радянський договір про дружбу та кордон”. Більшість етнічних українських земель, які перебували у складі Польщі з 1920-х років, була анексована радянською владою. Але їх входженню до складу СРСР хотіли надати вигляду законності та “народної ініціативи”.

1 жовтня ЦК ВКП(б) видав постанову “З питань Західної України та Західної Білорусії”. Згідно з цим документом, на анексованих територіях скликали Народні збори. Депутатів до них мали обирати місцеві жителі. Але організацію та проведення зборів доручили армії загарбників – у випадку України всім займалося політуправління Українського фронту. Слід зазначити, що насправді до радянської армії та ідеї об’єднання з радянською Україною місцеві спочатку ставилися здебільшого позитивно. Насамперед це було обумовлено антиукраїнською політикою, яку майже два десятиліття впроваджував польський уряд. Можливість позбавитися влади поляків сприйняли з ентузіазмом. Попри це, ще на етапі підготовки до “виборів” застосовані тоталітарні методи радянської агітації, просування конкретних кандидатів та заборона інших викликали невдоволення. Місцями навіть виникали збройні сутички між червоноармійцями та підпільниками ОУН. Частково виборців на дільниці заганяли погрозами. Вибори були безальтернативними – тобто від кожного округу пропонувався лише один кандидат, голосувати можна було “за” чи “проти”, але вибрати іншу людину можливості не було. Звісно, ​​у списках були лише “перевірені люди”. Зрештою, 22 жовтня вибори відбулися. За офіційною версією, голосували 92,83% виборців і 90,93% з них віддали голоси за запропонованих кандидатів. Для імітації демократичності у кількох округах навіть визнали вибори недійсними через те, що кандидати не набрали понад половину голосів.

Обрані таким чином депутати зібралися у Львові 26 жовтня і протягом трьох днів, до 28-го, брали участь у засіданні Народних зборів. У залі, зрозуміло, були присутні співробітники НКВС, які контролювали, щоб голосування пройшло “як треба”. У ході зборів ухвалили чотири декларації, заради яких усе й організували. А саме:

про встановлення радянської влади в Західній Україні;

про входження Західної України до складу СРСР та возз’єднання з УРСР;

про конфіскацію поміщицьких та монастирських земель;

про націоналізацію банків та великої промисловості.

Таким чином, радянські загарбники нібито легітимізували анексію західноукраїнських територій.

26 жовтня 1955 року після того, як остаточно завершилася післявоєнна окупація Австрії, країна проголосила нейтралітет. Він закріплений у конституції Австрії та діє досі: хоча країна входить до ЄС, вона не є членом НАТО. Докладніше.

26 жовтня 1984 року в кінопрокат вийшов фільм Джеймса Кемерона “Термінатор”. Докладніше.

<br />

26 жовтня 1999 року парламент Великої Британії ухвалив Акт про Палату Лордів. Він змінив 800-річну традицію наслідування перами місць у верхній палаті парламенту. Докладніше.

Церковне свято 26 жовтня

26 жовтня вшановують пам’ять великомученика Димитрія Солунського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо хмари червоного кольору, то будуть дощі.

Схід сонця в хмарах віщує наступного тижня сильні морози.

Що не можна робити 26 жовтня

Не можна ходити брудним і з немитим волоссям.

Не можна вчиняти безлад у ванній.

Не можна відкладати справи на потім.