Сьогодні 26 жовтня: яке свято та день в історії

26 жовтня 1955 року Австрія ухвалила Декларацію про нейтралітет, якої дотримується й досі. 1984-го в кінопрокат вийшов фільм Джеймса Кемерона “Термінатор”. 1999-го у Великій Британії ухвалили Акт про Палату Лордів, яким скасували спадкове перство.

Свята та пам’ятні дати 26 жовтня

26 жовтня – День інтерсекс-людей (народжених із такими варіантами статевих ознак, які не підходять під типові визначення для чоловіків чи жінок).

У світі також: Міжнародний день запобігання опікам, Свято приємних несподіванок.

26 жовтня в історії

26 жовтня 1955 року після того, як остаточно завершилася післявоєнна окупація Австрії (територію залишили останні іноземні війська), країна проголосила нейтралітет. Цього дня парламент ухвалив Декларацію про нейтралітет. Це конституційний акт, тобто нейтральний статус Австрії закріплено в її конституції.

Дослівно в документі написано наступне: “У всі майбутні часи Австрія не приєднається до жодних військових союзів і не дозволить створити будь-які іноземні військові бази на своїй території”. З того часу країна дотримується цього рішення. Вона є однією з небагатьох країн Європи, що не входять до НАТО. Та й до ЄС Австрія увійшла не одразу – а лише 1995-го разом зі Швецією та Фінляндією, які також до цього оголошували про свій нейтралітет. Населення Австрії, згідно з опитуваннями, підтримує рішення країни не вступати у військові союзи. У березні 2022-го, вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, 76% австрійців висловилися за те, щоб країна залишалася нейтральною (за вступ до НАТО було лише 18%).

26 жовтня 1984 року в кінопрокат вийшов фільм Джеймса Кемерона “Термінатор”.

Продюсери спочатку не робили ставок на бойовик, що став культовим. Режисер-новачок Кемерон насилу знайшов людину, яка повірила в його ідею. Хоча, здається, справа була не в ідеї, а в самому режисері. За один символічний долар його сценарій купила продюсерка Гейл Енн Херд, яка згодом стала дружиною Кемерона. Кемерон за такого дешевого продажу ідеї поставив лише одну умову: режисером фільму буде він сам. Бюджет для фільмування був дуже скромним за мірками Голлівуду – лише 6,4 млн доларів. При цьому в прокаті тільки в США “Термінатор” зібрав 38,4 млн доларів, а у світі – ще 40 млн доларів.

Не тільки Гейл Енн Херд не помилилася, довірившись Кемерону. Таке ж рішення, що здавалося нераціональним, а виявилося геніальним, прийняв Арнольд Шварценеггер.

Усі голлівудські товариші Арні відмовляли його від сумнівної ролі кіборга без емоцій та з кількома фразами за весь фільм. Шварценеггеру казали, що “Термінатор” поставить хрест на його кар’єрі. Але саме цей фільм зробив з актора-культуриста зірку світової величини. Цей успіх тільки закріпив сиквел фільму – “Термінатор 2: судний день”. Він вийшов 1991-го, і в цьому фільмі Кемерон вже був і продюсером, і режисером. Між двома “термінаторами” Кемерон разом із дружиною Гейл Енн Херд випустив ще два свої хіти – “Чужі” (1986) та “Безодню” (1989). Але після цього пара розлучилася. Як відомо, на зйомках “Термінатора” Кемерон познайомився зі ще однією своєю дружиною – Ліндою Гамільтон, яка зіграла Сару Коннор. Але вона стала четвертою в його переліку – між Херд і Гамільтон влюбливий режисер устиг два роки побути чоловіком Кетрін Бігелоу.

26 жовтня 1999 року парламент Великої Британії ухвалив Акт про Палату Лордів. Цей документ вважають історичним, адже він скасував одну з основ британського парламентаризму, яка проіснувала майже 800 років. Йдеться про наслідування перами місць у Палаті Лордів.

Реформування верхньої палати парламенту було одним із головних зобов’язань, що взяла на себе Лейбористська партія на чолі з Тоні Блером. Спочатку хотіли виключити всіх спадкових перів, але пішли на компроміс – залишили 92 місця, які передаватимуться за правом народження. До реформи спадкові пери (герцоги, маркізи, графи, віконти та барони) займали більшість місць у Палаті Лордів. Наразі більшість членів цієї палати призначається. Серед них є частина, яку обирають політичні партії, і ті, кого призначає монарх за поданням прем’єра (довічні пери – ними часто стають колишні успішні державні діячі – експрем’єри, ексспікери, дипломати тощо).

Церковне свято 26 жовтня

26 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять великомученика Димитрія Солунського. Він народився у місті Солунь (Салоніки) в Греції. Його батьки були християнами та хрестили сина. При цьому своє віросповідання сім’я приховувала. Батько Димитрія був римським проконсулом. Він помер, коли син досяг повноліття, й імператор Максиміан призначив Димитрія на місце батька – володарем та воєводою Фессалонікської області. Крім обов’язку захищати свою область від ворогів, Димитрій одержав від імператора наказ винищувати християн. Але він навпаки став звертати язичників до віри в Христа. Імператору донесли, що проконсул Димитрій є християнином, і Максиміан прибув у Солунь, щоб особисто розібратися зі своїм призначенцем. Імператор відправив проконсула до в’язниці, а сам почав розважатись гладіаторськими боями, відправляючи християн гинути на арені. Димитрій, бувши у в’язниці, благословив на битву юнака Нестора. Той зміг здолати професійного гладіатора та кинув його на списи воїнів. Нестора мали нагородити як переможця, але його стратили за те, що він був християнином. Слідом стратили та Димитрія. За наказом імператора темнична варта пронизала його списами. Тіло великомученика викинули на корм звірам, але місцеві жителі таємно поховали його.

Народні прикмети

Якщо хмари червоного кольору, то будуть дощі.

Схід сонця в хмарах віщує наступного тижня сильні морози.

Що не можна робити 26 жовтня

Не можна ходити брудним і з немитим волоссям.

Не можна вчиняти безлад у ванній.

Не можна відкладати справи на потім.