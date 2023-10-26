Сегодня 26 октября: какой праздник и день в истории

26 октября 1955 года Австрия приняла Декларацию о нейтралитете, которой придерживается до сих пор. В 1984-м в кинопрокат вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор». В 1999-м в Великобритании приняли Акт о Палате Лордов, которым отменили наследственное пэрство.

Праздники и памятные даты 26 октября

26 октября – День интерсекс-людей (родившихся с такими вариантами половых признаков, которые не подходят под типичные определения для мужчин или женщин).

В мире также: Международный день предотвращения ожогов, Праздник приятных неожиданностей.

26 октября в истории

26 октября 1955 года после того, как окончательно завершилась послевоенная оккупация Австрии (территорию покинули последние иностранные войска), страна провозгласила нейтралитет. В этот день парламент принял Декларацию о нейтралитете. Это конституционный акт, то есть нейтральный статус Австрии закреплен в ее конституции.

Дословно в документе написано следующее: «Во все будущие времена Австрия не присоединится ни к каким военным союзам и не позволит создать какие-либо иностранные военные базы на своей территории». С тех пор страна придерживается этого решения. Она – одна из немногих стран Европы, не входящих в НАТО. Да и в ЕС Австрия вошла не сразу – а только в 1995-м вместе со Швецией и Финляндией, также до этого объявлявшими о своем нейтралитете. Население Австрии, согласно опросам, поддерживает решение страны не вступать в военные союзы. В марте 2022-го, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, 76% австрийцев высказались за то, чтобы страна оставалась нейтральной (за вступление в НАТО было всего 18%).

26 октября 1984 года в кинопрокат вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор».

Продюсеры изначально не делали ставок на ставший культовым боевик. Режиссер-новичок Кэмерон с большим трудом нашел человека, который поверил в его идею. Хотя, кажется, дело было не в идее, а в самом режиссере. За символический один доллар его сценарий купила продюсер Гейл Энн Херд, которая впоследствии стала женой Кэмерона. Кэмерон при такой дешевой продаже поставил только одно условие: режиссером фильма будет он сам. Бюджет для съемок был очень скромным по меркам Голливуда – всего 6,4 млн долларов. При этом в прокате только в США «Терминатор» собрал 38,4 млн долларов, а в мире – еще 40 млн.

Не только Гейл Энн Херд не прогадала, доверившись Кэмерону. Такое же решение, казавшееся нерациональным, а оказавшееся гениальным, принял Арнольд Шварценеггер.

Все голливудские товарищи Арни отговаривали его от сомнительной роли киборга без эмоций и с несколькими фразами за весь фильм. Шварценеггеру говорили, что «Терминатор» поставит крест на его карьере. Но именно этот фильм сделал из актера-культуриста звезду мировой величины. Этот успех только закрепил сиквел фильма – «Терминатор 2: судный день». Он вышел в 1991-м, и в этом фильме Кэмерон уже был и продюсером, и режиссером. Между двумя «терминаторами» Кэмерон вместе с женой Гейл Энн Херд выпустил еще два своих хита – «Чужие» (1986) и «Бездну» (1989). Но после этого пара развелась. Как известно, на съемках «Терминатора» Кэмерон познакомился с еще одной своей женой – Линдой Гамильтон, сыгравшей Сару Коннор. Но она стала четвертой в его перечне — между Херд и Гамильтон влюбчивый режиссер успел два года побыть мужем Кэтрин Бигелоу.

26 октября 1999 года парламент Великобритании принял Акт о Палате Лордов. Этот документ считают историческим, ведь он отменил одну из основ британского парламентаризма, просуществовавшую почти 800 лет. Речь идет о наследовании пэрами мест в Палате Лордов.

Реформирование верхней палаты парламента было одним из главных обязательств, принятых на себя Лейбористской партией во главе с Тони Блэром. Сначала хотели исключить всех наследственных пэров, но пошли на компромисс – оставили 92 места, которые будут передаваться по праву рождения. До реформы наследственные пэры (герцоги, маркизы, графы, виконты и бароны) занимали большинство мест в Палате Лордов. Сейчас большинство членов этой палаты назначается. Среди них есть часть, которую выбирают политические партии, и те, кого назначает монарх по представлению премьера (пожизненные пэры – ими часто становятся бывшие успешные государственные деятели – экс-премьеры, экс-спикеры, дипломаты и т.п.).

Церковный праздник 26 октября

26 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память великомученика Димитрия Солунского. Он родился в городе Солунь (Салоники) в Греции. Его родители были христианами и крестили сына. При этом свое вероисповедание семья скрывала. Отец Димитрия был римским проконсулом. Он умер, когда сын достиг совершеннолетия, и император Максимиан назначил Димитрия на место отца – властителем и воеводой Фессалоникской области. Помимо обязанности защищать свою область от врагов, Димитрий получил от императора приказ истреблять христиан. Но он наоборот стал обращать язычников к вере в Христа. Императору донесли, что проконсул Димитрий — христианин, и Максимиан прибыл в Солунь, чтобы лично разобраться со своим назначенцем. Император отправил проконсула в тюрьму, а сам начал развлекаться гладиаторскими боями, отправляя христиан гибнуть на арене. Димитрий, находясь в тюрьме, благословил на битву юношу Нестора. Тот смог одолеть профессионального гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но его казнили за то, что он был христианином. Следом казнили и Димитрия. По приказу императора караул темницы пронзил мученика копьями. Тело Димитрия выбросили на корм зверям, но местные жители тайно похоронили его.

Народные приметы

Если тучи красного цвета, то будут дожди.

Восход солнца в облаках предвещает на следующей неделе сильные морозы.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя ходить грязным и с немытыми волосами.

Нельзя устраивать беспорядок в ванной.

Нельзя откладывать дела на потом.