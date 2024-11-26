Трюдо заявив: захоплення РФ “дюйма території України” дестабілізує весь світ
Фото: president.gov.ua
Якщо своїм незаконним вторгненням Росія захопить бодай дюйм території України, держави по всьому світу поглянуть на свої історичні територіальні суперечки, зважать, що вони, можливо, мають трохи більшу за сусіда армію, й задумаються – чи не час змінити лінії на карті й порушити Статут ООН, як це зробила Росія, дестабілізувавши заснований на правилах міжнародний порядок.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: аннексия, війна, канада, ООН, территории;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 09:51;
Кореспондент Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо своїм незаконним вторгненням Росія захопить бодай дюйм території України, держави по всьому світу поглянуть на свої історичні територіальні суперечки,…".