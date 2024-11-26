Live
  • Вт 26.11.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.47

Трюдо заявив: захоплення РФ “дюйма території України” дестабілізує весь світ

Політика 09:51   26.11.2024
Джастін Трюдо
прем'єр-міністр Канади
Трюдо заявив: захоплення РФ “дюйма території України” дестабілізує весь світ Фото: president.gov.ua

Якщо своїм незаконним вторгненням Росія захопить бодай дюйм території України, держави по всьому світу поглянуть на свої історичні територіальні суперечки, зважать, що вони, можливо, мають трохи більшу за сусіда армію, й задумаються – чи не час змінити лінії на карті й порушити Статут ООН, як це зробила Росія, дестабілізувавши заснований на правилах міжнародний порядок.

Автор: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади
Популярно
СОУ повністю контролюють прикордоння, наступу РФ на Козачу Лопань немає
СОУ повністю контролюють прикордоння, наступу РФ на Козачу Лопань немає
26.11.2024, 11:00
На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році
На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році
25.11.2024, 15:08
Із десяти росіян на берег виходить до трьох: ЗСУ про спроби РФ перейти Оскіл
Із десяти росіян на берег виходить до трьох: ЗСУ про спроби РФ перейти Оскіл
26.11.2024, 10:39
Відразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State
Відразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State
25.11.2024, 07:21
Новини Харкова – головне за 26.11: обстріли області, пожежі в Харкові
Новини Харкова – головне за 26.11: обстріли області, пожежі в Харкові
26.11.2024, 09:41
Врахували досвід Японії та Німеччини: Терехов про економічну стратегію міста
Врахували досвід Японії та Німеччини: Терехов про економічну стратегію міста
26.11.2024, 10:07

Новини за темою:

22:14
“Підготовка умов нової анексії” – Портников про цілі РФ на Харківщині
16:14
Ще одна нова війна. Венесуела, партнер РФ, розпочала анексію Гаяни
09:18
До конституції РФ хочуть вписати Харківську область – Портников
22:05
Резніков сформулював найкращу відповідь на марні спроби анексії

Ви читали новину: «Трюдо заявив: захоплення РФ “дюйма території України” дестабілізує весь світ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо своїм незаконним вторгненням Росія захопить бодай дюйм території України, держави по всьому світу поглянуть на свої історичні територіальні суперечки,…".