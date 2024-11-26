Трюдо заявив: захоплення РФ “дюйма території України” дестабілізує весь світ

Якщо своїм незаконним вторгненням Росія захопить бодай дюйм території України, держави по всьому світу поглянуть на свої історичні територіальні суперечки, зважать, що вони, можливо, мають трохи більшу за сусіда армію, й задумаються – чи не час змінити лінії на карті й порушити Статут ООН, як це зробила Росія, дестабілізувавши заснований на правилах міжнародний порядок.