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Трюдо заявил: захват РФ «дюйма территории Украины» дестабилизирует весь мир

Мир 09:51   26.11.2024
Джастин Трюдо
премьер-министр Канады
Трюдо заявил: захват РФ «дюйма территории Украины» дестабилизирует весь мир Фото: president.gov.ua

Если своим незаконным вторжением Россия захватит хотя бы дюйм территории Украины, государства по всему миру взглянут на свои исторические территориальные споры, взвесят, что они, возможно, имеют несколько большую, чем у соседа, армию, и задумаются — не пора ли изменить линии на карте и нарушить Устав ООН, как это сделала Россия, дестабилизировав основанный на правилах международный порядок.

Автор: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 09:51;

  • Корреспондент Джастин Трюдо, премьер-министр Канады в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если своим незаконным вторжением Россия захватит хотя бы дюйм территории Украины, государства по всему миру взглянут на свои исторические территориальные…".