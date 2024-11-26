Трюдо заявил: захват РФ «дюйма территории Украины» дестабилизирует весь мир
Фото: president.gov.ua
Если своим незаконным вторжением Россия захватит хотя бы дюйм территории Украины, государства по всему миру взглянут на свои исторические территориальные споры, взвесят, что они, возможно, имеют несколько большую, чем у соседа, армию, и задумаются — не пора ли изменить линии на карте и нарушить Устав ООН, как это сделала Россия, дестабилизировав основанный на правилах международный порядок.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: аннексия, война, канада, ООН, территории;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 09:51;
Корреспондент Джастин Трюдо, премьер-министр Канады в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если своим незаконным вторжением Россия захватит хотя бы дюйм территории Украины, государства по всему миру взглянут на свои исторические территориальные…".