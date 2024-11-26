Трюдо заявил: захват РФ «дюйма территории Украины» дестабилизирует весь мир

Если своим незаконным вторжением Россия захватит хотя бы дюйм территории Украины, государства по всему миру взглянут на свои исторические территориальные споры, взвесят, что они, возможно, имеют несколько большую, чем у соседа, армию, и задумаются — не пора ли изменить линии на карте и нарушить Устав ООН, как это сделала Россия, дестабилизировав основанный на правилах международный порядок.