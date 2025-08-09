Дарить свою землю оккупантам украинцы не будут — Зеленский ответил Трампу и РФ
Утром 9 августа президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к гражданам страны.
Зеленский отреагировал на заявление Трампа о подготовке его встречи с Путиным. А также — на «сливы» в западных СМИ и «оговорки» американских политиков о готовящемся территориальном размене.
«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, без Украины, они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Путин не верил в украинцев, поэтому «принял это свое безнадежное решение – попытаться взять Украину». И это было его главной ошибкой — не считаться с украинцами.
«Многие в мире стали на сторону Украины за время войны. Даже те, кто с Россией, знают, что она делает зло. Конечно, мы не дадим России наград за совершенное. Украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов. И именно это проблема, а не что-нибудь другое», — сказал Зеленский.
Он отметил, что всем нужен реальный мир и Украина готова с президентом Трампом и другими партнерами работать ради него.
Напомним, президент США Трамп заявил на пресс-конференции 8 августа, что «будет некоторый обмен территориями к обоюдному благу». Он и помощник российского диктатора Ушаков объявили 8 августа, что Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа и обсудят варианты долгосрочного мира в Украине. В то же время в мировых СМИ появились утечки о требованиях РФ, которые якобы одобрили в США — а именно «сдаче» россиянам неоккупированой части Донецкой области просто в обмен на прекращение огня — еще до реального мирного соглашения.
