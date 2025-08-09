Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что произойдет, если Украина согласится на условия прекращения огня от РФ, которые обсуждают в западной прессе после встречи Путина и Уиткоффа.

О чем, по данным СМИ, договорились Путин и Уиткофф

«Сообщается, что официальные лица Кремля требуют, чтобы Украина уступила России стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области и заморозила линию фронта в других районах в рамках соглашения о прекращении огня. 8 августа неназванные источники сообщили Bloomberg, что президент России Владимир Путин потребовал от Украины уступить всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также Крым, в рамках переговоров о прекращении огня», — пишет Институт изучения войны.

Подобные же утечки появились в других западных изданиях. Причем данных о том, что российская армия в ответ покинет какие-либо из оккупированных территорий Украины (например, в Харьковской области) нет.

«Два европейских чиновника сообщили Wall Street Journal, что специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что российское предложение включает два этапа: первый, на котором Украина выведет войска из Донецкой области, а Россия и Украина заморозят линию фронта, за которым последует второй этап, на котором Путин и президент США Дональд Трамп согласуют мирный план, который они позже обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским. The Wall Street Journal сообщила, что украинский чиновник, участвовавший в телефонном разговоре с Трампом в среду, заявил, что Украина в принципе не возражает против каких-либо предложений, но что прекращение огня будет предпосылкой для любых дальнейших шагов. Трамп заявил на пресс-конференции 8 августа, что «будет некоторый обмен территориями к обоюдному благу», но не предоставил дальнейших подробностей и отметил, что никаких дальнейших заявлений не будет до 9 августа или более поздней даты. Президент США Дональд Трамп и помощник президента России Юрий Ушаков объявили 8 августа, что Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа и обсудят варианты долгосрочного мира на Украине», — перечислили аналитики имеющиеся факты и утечки.

РФ создаст угрозу Харькову, если получит Донецкую область

Институт изучения войны рассмотрел гипотетическую ситуацию: что будет, если Украина согласится на обсуждаемые в прессе российские условия.

«Российские позиции вдоль границы Донецка с Харьковом и Донецка с Днепропетровской областью станут более выгодной стартовой площадкой для будущего российского наступления на близлежащие районы Харьковской или Днепропетровской областей. ISW продолжает оценивать, что российские войска почти наверняка нарушат любое будущее соглашение о прекращении огня или мирное соглашение и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если мирное соглашение не будет включать в себя надежные механизмы мониторинга и гарантии безопасности для Украины», — пишет ISW.

Сдача Донецкой области приведет к тому, что российские войска без боя продвинутся вглубь территории Украины на 82 км.

«Передача Лимана в Донецкой области под российскую оккупацию создаст благоприятные условия для атаки украинских позиций в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол в ходе возобновления боевых действий. Российские войска могли бы затем попытаться обратить вспять свои усилия 2022 года и использовать Славянск и дальнейшее продвижение вдоль трассы Е-40 Харьков-Новошахтинск для атаки на Изюм (Харьковская область) с юга. Российские войска будут находиться примерно в 20 километрах от Изюма, и лишь несколько населенных пунктов и небольших водоемов будут препятствовать их захвату города. Российские войска использовали захват Изюма и Чугуева (к северо-западу от Изюма), чтобы создать угрозу Харькову в 2022 году, российские войска, вероятно, будут использовать позиции вдоль границы Донецкой и Харьковской областей и будущее продвижение из Купянска, чтобы создать аналогичную угрозу Харькову в случае возобновления боевых действий«, — подчеркнули аналитики.

Они не остановятся

В Институте изучения войны убеждены, что продвижение российских войск к админгранице Донецкой области потребует строительства мощных оборонительных сооружений у границ Харьковской и Днепропетровской областей. При этом рельеф местности плохо подходит для обороны.

«В малонаселенной приграничной зоне Донецкой области мало населенных пунктов, а это означает, что Украине потребуются огромные и срочные инвестиции от ее западных союзников для создания и надлежащего укрепления линии обороны и вспомогательной инфраструктуры в этом районе. Потенциальные украинские оборонительные рубежи в этом районе будут проходить по открытым пространствам, а естественные препятствия, такие как реки Оскол и Северский Донец, находятся слишком далеко на востоке, чтобы служить оборонительными позициями для украинских войск, защищающих границу с Донецкой областью. Возможное прекращение огня вдоль границы с Донецкой областью также потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с масштабной и долгосрочной миссией по мониторингу режима прекращения огня», — пояснили аналитики.

На протяжении всего анализа они неоднократно подчеркнули: нет никаких признаков того, что РФ собирается отказаться от более масштабных планов — продолжения войны и захвата дополнительных украинских территорий.

«Отсутствие изменений в публичных заявлениях Кремля в сочетании с продолжающимися предположениями о том, что Путин стремится «переиграть» Запад, означает, что сам Путин, вероятно, не считает свое объявленное предложение уступкой и, вероятно, сохраняет территориальные притязания за пределами Донецкой и Луганской областей», — предупредили в ISW.