Що загрожує Харкову, якщо Україна “здасть” Донецьку область – аналіз ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що станеться, якщо Україна погодиться на умови припинення вогню від РФ, які обговорюють у західній пресі після зустрічі Путіна та Віткоффа.

Про що, за даними ЗМІ, домовилися Путін та Віткофф

“Повідомляється, що офіційні особи Кремля вимагають, щоб Україна поступилася Росії стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області та заморозила лінію фронту в інших районах в рамках угоди про припинення вогню. 8 серпня неназвані джерела повідомили Bloomberg, що президент Росії Володимир Путін зажадав від України поступитися всією територією Донецької та Луганської областей, а також Кримом, у рамках переговорів про припинення вогню”, – пише Інститут вивчення війни.

Подібні ж витоки з’явилися в інших західних виданнях. Причому даних про те, що російська армія у відповідь покине якісь з окупованих територій України (наприклад, у Харківській області) немає.

“Два європейські чиновники повідомили Wall Street Journal, що спеціальний представник США по Близькому Сходу Стів Віткофф заявив, що російська пропозиція включає два етапи: перший, на якому Україна виведе війська з Донецької області, а Росія й Україна заморозять лінію фронту, за яким піде другий етап, на якому Путін і президент США Дональд Трамп погодять мирний план, який вони пізніше обговорять із президентом України Володимиром Зеленським. The Wall Street Journal повідомив, що український чиновник, який брав участь у телефонній розмові з Трампом у середу, заявив, що Україна в принципі не заперечує жодних пропозицій, але що припинення вогню буде передумовою для будь-яких подальших кроків. Трамп заявив на пресконференції 8 серпня, що “буде певний обмін територіями до взаємного блага”, але не надав подальших подробиць і зазначив, що жодних подальших заяв не буде до 9 серпня чи пізнішої дати. Президент США Дональд Трамп та помічник президента Росії Юрій Ушаков оголосили 8 серпня, що Трамп і Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня та обговорять варіанти довгострокового миру в Україні”, – перелічили аналітики.

РФ створить загрозу Харкову, якщо отримає Донецьку область

Інститут вивчення війни розглянув гіпотетичну ситуацію: що буде, якщо Україна погодиться на російські умови, які обговорюються в пресі.

“Російські позиції вздовж кордону Донецької з Харківською та Донецькою з Дніпропетровською областю стануть більш вигідним стартовим майданчиком для майбутнього російського наступу на прилеглі райони Харківської або Дніпропетровської областей. ISW продовжує оцінювати, що російські війська майже напевно порушать будь-яку майбутню угоду про припинення вогню або мирну угоду угода і відновлять військову агресію проти України в майбутньому, якщо мирна угода не включатиме надійних механізмів моніторингу та гарантії безпеки для України”, — пише ISW.

“Здача” Донецької області призведе до того, що російські війська без бою просунуться вглиб території України на 82 км.

“Передача Лимана в Донецькій області під російську окупацію створить сприятливі умови для атаки українських позицій у Харківській області на східному березі річки Оскіл у ході відновлення бойових дій. Російські війська могли б потім спробувати звернути назад свої зусилля 2022 року і використовувати Слов’янськ та подальше просування вздовж траси Е-40 Харків-Новошахтинськ для атаки на Ізюм (Харківська область) з півдня. Російські війська будуть знаходитися приблизно за 20 кілометрів від Ізюма, і лише кілька населених пунктів і невеликих водойм перешкоджатимуть їхньому захопленню міста. Російські війська використали захоплення Ізюма та Чугуєва (на північний захід від Ізюма), щоб створити загрозу Харкову у 2022 році, російські війська, ймовірно, будуть використовувати позиції вздовж кордону Донецької та Харківської областей і майбутнє просування з Куп’янська, щоб створити аналогічну загрозу Харкову в разі відновлення бойових дій“, – підкреслили аналітики.

Вони не зупиняться

В Інституті вивчення війни переконані, що просування російських військ до адмінкордону Донецької області вимагатиме будівництва потужних оборонних споруд біля кордонів Харківської та Дніпропетровської областей. При цьому рельєф місцевості там погано підходить для оборони.

“У малонаселеній прикордонній зоні Донецької області мало населених пунктів, а це означає, що Україні будуть потрібні величезні та термінові інвестиції від її західних союзників для створення та належного зміцнення лінії оборони та допоміжної інфраструктури в цьому районі. Потенційні українські оборонні рубежі в цьому районі будуть проходити по відкритих просторах, а природні перешкоди, такі як річки Оскіл та Сіверський Донець, знаходяться надто далеко на сході, щоб служити оборонними позиціями для українських військ, що захищають кордон із Донецькою областю. Можливе припинення вогню вздовж кордону з Донецькою областю також вимагатиме масштабних інвестицій в інфраструктуру, сумісну з масштабною та довгостроковою місією щодо моніторингу режиму припинення вогню”, – пояснили аналітики.

Протягом усього аналізу вони неодноразово наголосили: немає жодних ознак того, що РФ збирається відмовитися від масштабніших планів – продовження війни та захоплення додаткових українських територій.

“Відсутність змін у публічних заявах Кремля у поєднанні з припущеннями про те, що Путін прагне “переграти” Захід, означає, що сам Путін, ймовірно, не вважає свою оголошену пропозицію поступкою і, ймовірно, зберігає територіальні претензії за межами Донецької та Луганської областей”, — попередили в ISW.