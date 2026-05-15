Якою буде погода в суботу — прогноз по Харкову та області на 16 травня
У суботу, 16 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів тепла, вдень – 20–22, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 7–12 градусів зі знаком «плюс», удень – 18–23.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, комунальники готують до запуску два фонтани у Саржиному яру – «Хмаринку» та «Змійку». Співробітники СКП «Харківзеленбуд» провели комплексну перевірку обладнання, зокрема прочистили форсунки, замінили насос та налаштували електроніку.
Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 20:22;