“Хмаринка” та “Змійка” запрацюють у Саржиному Яру (фото)

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники готують до запуску два фонтани в Саржиному Яру – «Хмаринку» та «Змійку».

“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» провели комплексну перевірку стану обладнання, зокрема прочистили форсунки, замінили насос та налаштували електроніку”, – пишуть у повідомленні.

Запустити фонтани планують уже наступного тижня – комунальники чекають, коли у Харкові остаточно потеплішає.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у Саржиному Яру оновлюють одну з локацій. СКП «Харківзеленбуд» розпочали ремонт спортмайданчика. Завершити оновлення локації комунальники планують до кінця травня.

Крім цього, у Саржиному Яру розпочалася реставрація фрески Богородиці Оранти, розташованої біля джерельної купелі. Це перша реставрація ікони з відкриття оновленої локації. Над відтворенням образу Богоматері працюють досвідчені майстри-іконописці, які планують завершити роботи протягом місяця, писали у мерії. Відновлення фрески організували таким чином, щоб реставрація не заважала відвідувачам Саржиного Яру користуватись купеллю.