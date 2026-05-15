Live

“Хмаринка” та “Змійка” запрацюють у Саржиному Яру (фото)

Суспільство 10:35   15.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Хмаринка” та “Змійка” запрацюють у Саржиному Яру (фото) Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники готують до запуску два фонтани в Саржиному Яру – «Хмаринку» та «Змійку».

“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» провели комплексну перевірку стану обладнання, зокрема прочистили форсунки, замінили насос та налаштували електроніку”, – пишуть у повідомленні.

У Саржиному Яру запускають фонтани
Фото: ХМР

Запустити фонтани планують уже наступного тижня – комунальники чекають, коли у Харкові остаточно потеплішає.

У Саржиному Яру запускають фонтани
Фото: ХМР

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у Саржиному Яру оновлюють одну з локацій. СКП «Харківзеленбуд» розпочали ремонт спортмайданчика. Завершити оновлення локації комунальники планують до кінця травня.

Крім цього, у Саржиному Яру розпочалася реставрація фрески Богородиці Оранти, розташованої біля джерельної купелі. Це перша реставрація ікони з відкриття оновленої локації. Над відтворенням образу Богоматері працюють досвідчені майстри-іконописці, які планують завершити роботи протягом місяця, писали у мерії. Відновлення фрески організували таким чином, щоб реставрація не заважала відвідувачам Саржиного Яру користуватись купеллю.

Читайте також: Вулиця у Харкові залишиться закритою для транспорту до кінця червня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Хмаринка” та “Змійка” запрацюють у Саржиному Яру (фото)
“Хмаринка” та “Змійка” запрацюють у Саржиному Яру (фото)
15.05.2026, 10:35
Харківська область під ударом: Лозівщина пережила масований обстріл
Харківська область під ударом: Лозівщина пережила масований обстріл
15.05.2026, 09:58
У Києві завершили розбір завалів багатоповерхівки: 24 загиблих, серед них діти
У Києві завершили розбір завалів багатоповерхівки: 24 загиблих, серед них діти
15.05.2026, 09:38
Новини Харкова — головне 15 травня: успіх ЗСУ, бої
Новини Харкова — головне 15 травня: успіх ЗСУ, бої
15.05.2026, 08:47
Одрадне – звільнено: ЗСУ зачищають Дворічанщину від РФ
Одрадне – звільнено: ЗСУ зачищають Дворічанщину від РФ
15.05.2026, 08:43
Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти
Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти
15.05.2026, 08:26

Новини за темою:

07.05.2026
Ще один фонтан готуються запустити в Харкові – випробування пройшли успішно
25.04.2026
Удари по Харкову 25 квітня: комунальники працюють у посиленому режимі
20.04.2026
“Весняне диво”: що розквітло у Харкові, показали комунальники (фото)
14.04.2026
У Саржиному Яру оновлюють одну з локацій (фото)
10.04.2026
Надання спецстатусу комунальникам, медикам та рятувальникам – деталі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Хмаринка” та “Змійка” запрацюють у Саржиному Яру (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники готують до запуску два фонтани в Саржиному Яру – «Хмаринку» та «Змійку».".