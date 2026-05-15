«Облачко» и «Змейка» заработают в Саржином Яру (фото)

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики готовят к запуску два фонтана в Саржином Яру – «Облачко» и «Змейку.»

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» провели комплексную проверку состояния оборудования, в частности, прочистили форсунки, заменили насос и настроили электронику», – пишут в сообщении.

Запустить фонтаны планируют уже на следующей неделе – коммунальщики ждут, когда в Харькове окончательно потеплеет.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в Саржином Яру обновляют одну из локаций. СКП «Харьковзеленстрой» приступили к ремонту спортплощадки. Завершить обновление локации коммунальщики планируют до конца мая.

Помимо этого, в Саржином Яру началась реставрация фрески Богородицы Оранты, расположенной у родниковой купели. Это первая реставрация иконы с момента открытия обновленной локации. Над воспроизведением образа Богоматери работают опытные мастера-иконописцы, которые планируют завершить работы в течение месяца, писали в мэрии. Восстановление фрески организовали таким образом, чтобы реставрация не мешала посетителям Саржиного Яра пользоваться купелью.

