Реставрация идет в одном из любимых мест отдыха харьковчан (фото)

В Саржином Яру началась реставрация фрески Богородицы Оранты, расположенной у родниковой купели, сообщает Харьковский горсовет.

«Это первая реставрация иконы с момента открытия обновленной локации. Над воспроизведением образа Богоматери работают опытные мастера-иконописцы, которые планируют завершить работы в течение месяца», — сообщили в муниципалитете.

Восстановление фрески организовали таким образом, чтобы реставрация не мешала посетителям Саржиного Яра пользоваться купелью, подчеркнули в мэрии.

