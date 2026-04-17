Реставрация идет в одном из любимых мест отдыха харьковчан (фото)
Фото: ХГС
В Саржином Яру началась реставрация фрески Богородицы Оранты, расположенной у родниковой купели, сообщает Харьковский горсовет.
«Это первая реставрация иконы с момента открытия обновленной локации. Над воспроизведением образа Богоматери работают опытные мастера-иконописцы, которые планируют завершить работы в течение месяца», — сообщили в муниципалитете.
Восстановление фрески организовали таким образом, чтобы реставрация не мешала посетителям Саржиного Яра пользоваться купелью, подчеркнули в мэрии.
Как ранее писала МГ «Объектив», коммунальщики Центрального парка наполняют водой озеро, чтобы затем выпустить рыб и запустить фонтан.
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 18:58;