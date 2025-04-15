Исторические здания Харькова: будет ли «вторая жизнь» после разрушений

Есть ли шанс отреставрировать старинные здания, поврежденные россиянами, и зачем это нужно Харькову, разбиралась МГ «Объектив».

«Реставрация во время войны не предусмотрена Кабмином»

Сравнивая сегодняшние разрушения Харькова и руины после Второй Мировой войны, известный харьковский архитектор-реставратор Владимир Лопатько говорит, что в 40-х годах прошлого столетия город пострадал сильнее. Легендарный Госпром остался без окон, а соседнее здание университета стояло изуродованным после бомбардировок. Оба памятника конструктивизма в 50-х годах ХХ столетия капитально отремонтировали, чтобы они быстрее начали работать. А до профессиональной реставрации руки дошли еще позже. Например, пострадавший от войны Покровский собор ученые начали восстанавливать только в 1970-х.

В условиях нынешнего военного времени реставрировать это вообще грех, считает Лопатько. Как тратить деньги на ветер, завтра ракета снова прилетит.

«И такие примеры были. Вот мы сделали проект и начали восстанавливать окна в центральном корпусе Каразинского университета. Там их вылетело около 800. Мы подобрали пластиковые цветные окна, напоминающие красный деревянный. Поставили их – и снова ракета. И около 400 окон «накрылось». Но это консервация, ремонт, когда нужно, чтобы объект работал. А не реставрация. И потому в постановлении Камбина №1342 в военных условиях прописаны противоаварийные и консервационные работы, которые закрывают здание, чтобы оно не разрушалось, и можно было бы даже его эксплуатировать. А реставрация не предусмотрена вообще», – подробно объясняет Лопатько.

В настоящее время он, как научный руководитель, занимается консервационными работами на около 15 знаковых для Харькова объектах, среди которых Госпром, Дворец труда, Художественный музей, Северный корпус Каразинского университета, музей природы.

«В Художественном музее не только крыша, окна посыпались, и во дворовой части сильно пострадало здание, и внутри. Нашелся грант – подремонтировали пол, потолки. Я сменил фон стен в трех залах, ввел нейтральный оттенок. Это не реставрация чистой воды, но она носит ремонтно-реставрационный характер», — рассказывает Лопатько.

Дворец труда разрушила странная ракета

Во многих исторических постройках консервацию нельзя начинать без правильно сделанной документации. И здесь многое зависит от владельцев здания и их инициативности. Поэтому одни исторические постройки закрывают от дальнейшего разрушения оперативно, а другие не первый год стоят без консервации.

Так, здание Президиума Национальной академии правовых наук Украины, поврежденное в результате ракетного удара, уже законсервировано.

А старинный голубой дом, что рядом с горсоветом, сегодня печальное зрелище. Реставраторы называют его «люксом», но как ни пытались, не смогли помочь зданию – оно в частных руках, владельцы за рубежом и, вероятно, не особо заботятся о его судьбе.

«По Дворцу труда прилетела какая-то странная взорвавшаяся ракета, разрушила крыши, потрескались все перегородки, они там деревянные, окна вылетели, фасады избиты, но огня не было», — описывает характер повреждения здания Лопатько.

Владельцы пытались законсервировать Дворец труда своими силами, но затем заручились помощью профессионалов.

Харьковщина лидирует по количеству поврежденных объектов культурного наследия

На сегодня в Харькове повреждены более 500 объектов культурного наследия, устало констатирует коллега Лопатько архитектор-реставратор Виктор Дворников.

Объект культурного наследия – достаточно объемное понятие, его специалисты применяют и к исторической застройке, формирующей лицо старинных городов, и к памятникам архитектуры.

«Объект культурного наследия – это тот же памятник, но без дифференциации, имеет он охранный статус или не нет. Сколько из них есть достопримечательностями, я назвать не могу, но это более 300. В области мы смогли изучить около 150 объектов. Но ситуация очень динамичная, мы не можем приводить объективные цифры по районам, приближенным к зоне боевых действий», – отмечает Дворников.

Яркий пример – Купянск, где была историческая застройка и немало памятников архитектуры, но сегодня город постоянно находится под плотным огнем россиян. И, судя по видео правоохранителей, большинство зданий в Купянске значительно повреждены или вообще разрушены до основания.

«В общей сложности, в Харьковской области поврежденных объектов культурного наследия около 700. Что делает нас печальным лидером по Украине. Потому что на втором месте – Херсонская и Одесская области, где их в разы меньше», – говорит Дворников.

Декоративные элементы разрушенных построек нужны для реставрации

Чтобы иметь возможность полечить израненный город и восстановить разрушенные здания, Виктор Дворников и его единомышленники на месте прилетов собирают важные элементы декора – окна, двери, фрагменты лепнины и каменного убранства. Благодаря им можно будет не только отреставрировать, а сохранить подлинность здания, подчеркивает архитектор.

«Важность наследия – в том, что оно формирует идентичность громады. Люди ассоциируют себя с определенной средой. Когда мы говорим, «я – харьковчанин», люди думают именно об определенном виде города. И наследие является источником исторической информации. И если мы что-то воспроизводим, перерабатываем, даже если оно будет очень похоже, оно перестает быть историческим артефактом», — объясняет Дворников.

В настоящее время в Харькове существует рабочая группа оперативного реагирования на повреждения РФ объектов культурного наследия. Если россияне разрушат памятник архитектуры, этот орган должен быстро согласовать, чтобы элементы старинного здания вывезли на специальную площадку, где их рассортируют и они будут храниться под укрытием до последующей реставрации.

Теперь, к сожалению, полностью утрачены обломки роскошной старинной усадьбы Павловых на Полтавском шляхе, 13 (построенной в 1832-м, россияне разрушили ее 6 июля 2022 года). Также нет элементов здания по ул. Гольдберговской, 77, где был Харьковский профессиональный колледж транспортных технологий (построен в 1914-1915 гг., разрушен 3 ноября 2023 года), и бывшего доходного дома на ул. Свободы, 8 (в 1911 году построен, разрушен 14 марта 2022).

«Но даже без утраченных элементов можно будет восстановить постройки, потому что сохранилось множество фотофиксаций у любителей, в архивах. И мы, работая в Институте реставрации, измерили немало памятников архитектуры. И проект усадьбы Павлова у меня тоже сохранился», – обнадеживает Лопатько.

Историческая застройка в мирное время помогает конкурировать за бизнес и людей

Все старинные постройки в комплексе создают историческую среду в Харькове, объясняет Дворников. А еще они аргументы, доказывающие исторические факты, которыми сегодня россияне пытаются жонглировать.

«Понятно, что достопримечательности имеют сакральное значение: Госпром, наши соборы. Но ценна также и фоновая застройка, которая создает определенный масштаб. Потому что если остается, например, один Успенский собор, а вокруг него будет только современная застройка, то ценность собственно Успенского собора будет нивелирована, потому что он будет выглядеть как неестественный элемент», — отмечает Дворников.

В мирной жизни историческая застройка помогает конкурировать не только за туристов, но и новых жителей и бизнесы, которые приходят в город.

«Это очевидный факт, что города, имеющие историческую среду, историческую застройку, исторические ареалы более привлекательны для бизнеса. И чем больше у нас будет сохранено наследие, тем конкурентнее Харьков будет с экономической точки зрения», — заключает Дворников.