Сколько памятников архитектуры разрушили в Харькове россияне, сообщил мэр

Не только Госпром. В Харькове российская армия повредила значительную часть зданий в историческом центре.

«Более 100 исторических сооружений повреждены. Есть очень серьезные разрушения. И мы оцениваем, что очень серьезные разрушения получили более 50 исторических зданий. И мы делаем все, чтобы сохранить их. И у нас есть некоторые проектные решения по восстановлению этих исторических памятников», — сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Городской голова отметил, что исторические здания — это «душа Харькова», так что их хотят восстановить для будущих поколений.

Среди сооружений, которые пострадали, — памятник конструктивизма Госпром. По нему ударила российская корректируемая авиабомба минувшей осенью.

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«Когда есть прилеты по историческим зданиям, мы очень осторожно к этому относимся и работаем над тем, чтобы сохранить все здания. Вы знаете, жемчужина Харькова – это Госпром. Когда было попадание в Госпром, мы сделали все для того, чтобы занести это здание в исторические памятники ЮНЕСКО, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. И будем работать дальше для того, чтобы восстановить все здания, чтобы придать им первозданный вид», — заверил Терехов.