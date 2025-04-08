Live
  • Вт 08.04.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.08
  • EUR 45.05

Сколько памятников архитектуры разрушили в Харькове россияне, сообщил мэр

Харьков 11:08   08.04.2025
Оксана Горун
Сколько памятников архитектуры разрушили в Харькове россияне, сообщил мэр Скриншот

Не только Госпром. В Харькове российская армия повредила значительную часть зданий в историческом центре.

«Более 100 исторических сооружений повреждены. Есть очень серьезные разрушения. И мы оцениваем, что очень серьезные разрушения получили более 50 исторических зданий. И мы делаем все, чтобы сохранить их. И у нас есть некоторые проектные решения по восстановлению этих исторических памятников», — сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Городской голова отметил, что исторические здания — это «душа Харькова», так что их хотят восстановить для будущих поколений.

Среди сооружений, которые пострадали, — памятник конструктивизма Госпром. По нему ударила российская корректируемая авиабомба минувшей осенью.

Читайте также: В харьковском Госпроме планируют за 7 млн грн отреставривать деревянные окна

«Когда есть прилеты по историческим зданиям, мы очень осторожно к этому относимся и работаем над тем, чтобы сохранить все здания. Вы знаете, жемчужина Харькова – это Госпром. Когда было попадание в Госпром, мы сделали все для того, чтобы занести это здание в исторические памятники ЮНЕСКО, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. И будем работать дальше для того, чтобы восстановить все здания, чтобы придать им первозданный вид», — заверил Терехов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
07.04.2025, 18:30
Новости Харькова — главное за 8 апреля: ракетный удар, разрушения и наводчик
Новости Харькова — главное за 8 апреля: ракетный удар, разрушения и наводчик
08.04.2025, 11:16
По пригороду Харькова прилетел «Искандер» — Синегубов о последствиях
По пригороду Харькова прилетел «Искандер» — Синегубов о последствиях
08.04.2025, 09:00
Взрыв слышали в Харькове, Синегубов рассказал о прилете
Взрыв слышали в Харькове, Синегубов рассказал о прилете
07.04.2025, 23:39
Россия готовила удар КАБами по Харькову: задержали вероятного наводчика
Россия готовила удар КАБами по Харькову: задержали вероятного наводчика
08.04.2025, 10:00
Хотел убить Синегубова и Задоренко: в Харькове заявили о покушении на власть
Хотел убить Синегубова и Задоренко: в Харькове заявили о покушении на власть
08.04.2025, 11:39

Новости по теме:

20:37
В харьковском Госпроме планируют за 7 млн грн отреставривать деревянные окна
12:11
Что передаст ЮНЕСКО для восстановления Госпрома в Харькове, сообщил Синегубов
19:22
ЮНЕСКО в Харькове: миссия обследовала здание Госпрома, что дальше?
12:24
Восстановление Госпрома: специалисты ЮНЕСКО приехали в Харьков (фото)
19:30
К «исторически важной встрече» готовятся в Харькове: ЮНЕСКО ждут уже в феврале

Вы читали новость: «Сколько памятников архитектуры разрушили в Харькове россияне, сообщил мэр»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не только Госпром. В Харькове российская армия повредила значительную часть зданий в историческом центре".