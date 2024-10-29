Коп пострадал во время обстрела Госпрома. Вид разрушенного здания с высоты

Около 21:00 враг сбросил на Харьков авиабомбу. Из-за обстрела пострадало здание Госпрома.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате обстрела ранены девять человек. Среди них – полицейский.

«Были сброшены на город и область три КАБа. Один из них попал прямо в помещение Госпрома. Попадание произошло в один из подъездов Госпрома, где находится хозяйственный суд. А именно, КАБ «прилетел» в один из кабинетов судей. Это гражданский объект, где ни одного военного объекта нет», – сказал начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре показали, как теперь выглядит разрушенный Госпром с высоты.

Видео: Харьковская областная прокуратура