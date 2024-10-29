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Коп постраждав під час обстрілу Держпрому. Вид зруйнованої будівлі з висоти

Події 07:56   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коп постраждав під час обстрілу Держпрому. Вид зруйнованої будівлі з висоти

Близько 21:00 ворог скинув авіабомбу на Харків. Через обстріл постраждала будівля Держпрому.

Як повідомили в ГУ Нацполіції у Харківській області, внаслідок обстрілу поранені дев’ятеро людей. Серед них – поліцейський.

“Було скинуто на місто і область три КАБи. Один із них потрапив прямо до приміщення Держпрому. Потрапляння сталося в один із під’їздів Держпрому, де знаходиться господарський суд. А саме, КАБ «прилетів» до одного з кабінетів суддів. Це – цивільний об’єкт, де жодного військового об’єкта немає”, – сказав начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі показали, як тепер виглядає зруйнований Держпром із висоти.

Відео: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:00 ворог скинув авіабомбу на Харків. Через обстріл постраждала будівля Держпрому.".