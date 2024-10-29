Коп постраждав під час обстрілу Держпрому. Вид зруйнованої будівлі з висоти

Близько 21:00 ворог скинув авіабомбу на Харків. Через обстріл постраждала будівля Держпрому.

Як повідомили в ГУ Нацполіції у Харківській області, внаслідок обстрілу поранені дев’ятеро людей. Серед них – поліцейський.

“Було скинуто на місто і область три КАБи. Один із них потрапив прямо до приміщення Держпрому. Потрапляння сталося в один із під’їздів Держпрому, де знаходиться господарський суд. А саме, КАБ «прилетів» до одного з кабінетів суддів. Це – цивільний об’єкт, де жодного військового об’єкта немає”, – сказав начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі показали, як тепер виглядає зруйнований Держпром із висоти.

Відео: Харківська обласна прокуратура