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В харьковском Госпроме планируют за 7 млн грн отреставривать деревянные окна

Харьков 20:37   03.04.2025
Елена Нагорная
В харьковском Госпроме планируют за 7 млн грн отреставривать деревянные окна Фото: Олег Синегубов

Областное коммунальное предприятие «Госпром» объявило тендер на ремонт окон в подъездах, пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Ожидаемая стоимость работ — 7,1 миллиона гривен.

Как сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Prozorro, планируется ремонт деревянных окон третьего корпуса седьмого, восьмого и девятого подъездов со стороны проспекта Независимости.

Напомним, Госпром является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. 28 октября 2024 года российский ФАБ-500 с УМПК влетел в один из подъездов здания. Пострадали девять человек. Повторно Госпром был поврежден 8 ноября вновь в результате удара ФАБом с УМПК.

Директор Госпрома Николай Чехунов сообщал, что нужно реставрировать 240-250 окон, дефектные акты на которые они подавали в Министерство культуры и страткоммуникаций. По его словам, подрядчики должны вставить стекло, заменить фурнитуру и заделать трещины в имеющихся деревянных рамах. В феврале 2025 года Госпром заключил договор на 541 тысячу гривен с ООО «СБМ-Студио» на разработку проекта реставрации оконных и витражных заполнений третьего корпуса.

В феврале специальная мониторинговая миссия ЮНЕСКО обследовала здание Госпрома. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, на первом этапе специалисты собирают данные о разрушениях с помощью лазерного сканирования и специальных меток. Далее создадут трехмерную геодезическую модель объекта. Это нужно для разработки плана дальнейшего восстановления.

Читайте также: Что передаст ЮНЕСКО для восстановления Госпрома в Харькове, сообщил Синегубов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 20:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областное коммунальное предприятие «Госпром» объявило тендер на ремонт окон в подъездах, пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Ожидаемая стоимость работ — 7,1 миллиона гривен.".