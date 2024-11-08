Новости Харькова – главное за 8.11: ночью в Харькове гремели взрывы

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:56

Из-за ударов РФ снова пострадал Госпром. Фото от Синегубова с мест обстрелов

На Салтовке россияне выпустили КАБ по многоэтажке. На данный момент спасатели разбирают завалы в доме.

«25 раненых, пять из них — госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выход станции метро», – написал Синегубов.

Еще одна авиабомба упала среди жилой застройки в Шевченковском районе. Там повреждены шесть девятиэтажек, магазины, авто и выходы станций метро. Обошлось без пострадавших, отметил начальник ХОВА. Еще один «прилет» был по самому центру Харькова – по площади Свободы. На фото видно, что из-за обстрела россиян вновь пострадало здание Госпрома.

«В центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома», – добавил Синегубов.

07:10

Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке

Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу. Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах и призвал харьковчан быть осторожными.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по центральной части города, а также обстреляли Шевченковский и Салтовский район.

Об активности вражеской авиации и угрозе обстрела Харькова предупреждали в Воздушных силах ВСУ.