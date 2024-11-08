Новини Харкова – головне за 8.11: вночі в Харкові лунали вибухи

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:56

Через удари РФ знову постраждав Держпром. Синєгубов показав наслідки

На Салтівці росіяни випустили КАБ по багатоповерхівці. Наразі рятувальники розбирають завали в будинку.

“25 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро“, – написав Синєгубов.

Ще одна авіабомба впала серед житлової забудови у Шевченківському районі. Там пошкоджені шість дев’ятиповерхівок, магазини, авто та виходи станцій метро. Обійшлося без постраждалих, зазначив начальник ХОВА. Ще один “приліт” прийшовся по центру Харкова – по площі Свободи. На фото видно, що через обстріл росіян знову постраждав будинок Держпрому.

“У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки“, – додав Синєгубов.

07:10

Вночі в Харкові лунали вибухи — «прилетіло» в центрі та на Салтівці

Перші вибухи у Харкові пролунали близько 03:00. Після цього розпочалася серія «прильотів» по місту. Мер Ігор Терехов повідомив про вибухи і закликав харків’ян бути обережними.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти вдарили по центральній частині міста, а також обстріляли Шевченківський та Салтівський район.

Про активність ворожої авіації та загрозу обстрілу Харкова попереджали у Повітряних силах ЗСУ.