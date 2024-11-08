Підпільний покер-клуб «накрили» у Харкові: де грали на гроші (фото)

Правоохоронці повідомили, що викрили у Харкові та Запоріжжі мережу підпільних гральних закладів.

За даними Харківської обласної прокуратури, ці клуби працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

У Харкові грали в покер на гроші в Основ’янському районі. Фішки учасники купували у адміністраторів. Їхня ціна відповідала вартості реальних грошей, з’ясували правоохоронці.

«Гравці можуть входити у гру і виходити зі столу в будь-який момент, фіксованого часу тривалості гри немає. У ході гри адміністрація відраховує з гравців комісію на користь закладу з метою отримання прибутку від проведення вказаної азартної гри», – зазначили в прокуратурі.

Ще п’ять незаконних закладів з ігровими автоматами працювали в Запоріжжі.

Правоохоронці провели низку обшуків під час яких вилучили вісім столів для гри в покер, карти для гри в покер, «фішки» для ставок різних номіналів, ігрові автомати, мобільні телефони, комп’ютерну техніку і гроші.

Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ). Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до організації цих закладів.