Замість елітної горілки – спирт з водою: у Харкові «накрили» підпільний цех

Підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю – горілки під виглядом відомих брендів – викрили у Харкові. Правоохоронці вилучили понад 2900 літрів продукції на понад 300 тис. грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, з початку року двоє безробітних чоловіків віком 38 і 40 років облаштували два підпільні цехи на території Харкова, де виготовляли фальсифіковані лікеро-горілчані вироби без дотримання жодних вимог і стандартів.

«І навіть організували типографію прямо у квартирі – там виробляли коробки та друкували наліпки на ці тетрапаки з назвами дорогої горілки. Свій товар вони продавали через інтернет. Людей приваблювала низька ціна – трилітровий тетрапак коштував у кілька разів дешевше за оригінал. Спирт закупали в Дніпрі. Робили це під прикриттям – говорили, що вони виробники рідини для омивання автомобільного скла», – розповів начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Під час обшуків правоохоронці виявили спеціальне обладнання, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, тару для пакування, харчові домішки, мобільні телефони.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 ККУ).

За результатами проведених експертиз буде вирішене питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.