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Замість елітної горілки – спирт з водою: у Харкові «накрили» підпільний цех

Суспільство 13:46   06.11.2024
Вікторія Яковенко
Замість елітної горілки – спирт з водою: у Харкові «накрили» підпільний цех Фото: Харківська обласна прокуратура

Підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю – горілки під виглядом відомих брендів – викрили у Харкові. Правоохоронці вилучили понад 2900 літрів продукції на понад 300 тис. грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, з початку року двоє безробітних чоловіків віком 38 і 40 років облаштували два підпільні цехи на території Харкова, де виготовляли фальсифіковані лікеро-горілчані вироби без дотримання жодних вимог і стандартів.

«І навіть організували типографію прямо у квартирі – там виробляли коробки та друкували наліпки на ці тетрапаки з назвами дорогої горілки. Свій товар вони продавали через інтернет. Людей приваблювала низька ціна – трилітровий тетрапак коштував у кілька разів дешевше за оригінал. Спирт закупали в Дніпрі. Робили це під прикриттям – говорили, що вони виробники рідини для омивання автомобільного скла», – розповів начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Під час обшуків правоохоронці виявили спеціальне обладнання, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, тару для пакування, харчові домішки, мобільні телефони.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 ККУ).

За результатами проведених експертиз буде вирішене питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

подпольный цех Харьков
Фото: Харківська обласна прокуратура
подпольный цех Харьков
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю – горілки під виглядом відомих брендів – викрили у Харкові. ".