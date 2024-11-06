Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя – водки под видом известных брендов – разоблачили в Харькове. Правоохранители изъяли более 2900 литров продукции на более чем 300 тыс. грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, с начала года двое безработных мужчин в возрасте 38 и 40 лет обустроили два подпольных цеха на территории Харькова, где производили фальсифицированные ликероводочные изделия без соблюдения требований и стандартов.
«И даже организовали типографию прямо в квартире – там производили коробки и печатали наклейки на эти тетрапаки с названиями дорогой водки. Свой товар они продавали через Интернет. Людей привлекала низкая цена – трехлитровый тетрапак стоил в несколько раз дешевле оригинала. Спирт закупали в Днепре. Делали это под прикрытием – говорили, что они производители жидкости для омывания автомобильного стекла», – рассказал начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
Во время обысков правоохранители обнаружили специальное оборудование, товарно-транспортные накладные, черновые записи, упаковочную тару, пищевые примеси, мобильные телефоны.
Следователи проводят досудебное расследование по уголовному производству по фактам незаконного изготовления, хранения с целью сбыта, транспортировки, а также сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УКУ).
По результатам проведенных экспертиз будет решен вопрос по сообщению причастным лицам о подозрении.
Читайте также: Житель Харьковщины дома у отца производил сигареты на продажу: дело в суде
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, водка, подпольный, прокуратура, Харьков, цех;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя – водки под видом известных брендов – разоблачили в Харькове. ".