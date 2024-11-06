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Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех

Общество 13:46   06.11.2024
Виктория Яковенко
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех Фото: Харьковская областная прокуратура

Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя – водки под видом известных брендов – разоблачили в Харькове. Правоохранители изъяли более 2900 литров продукции на более чем 300 тыс. грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с начала года двое безработных мужчин в возрасте 38 и 40 лет обустроили два подпольных цеха на территории Харькова, где производили фальсифицированные ликероводочные изделия без соблюдения требований и стандартов.

«И даже организовали типографию прямо в квартире – там производили коробки и печатали наклейки на эти тетрапаки с названиями дорогой водки. Свой товар они продавали через Интернет. Людей привлекала низкая цена – трехлитровый тетрапак стоил в несколько раз дешевле оригинала. Спирт закупали в Днепре. Делали это под прикрытием – говорили, что они производители жидкости для омывания автомобильного стекла», – рассказал начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Во время обысков правоохранители обнаружили специальное оборудование, товарно-транспортные накладные, черновые записи, упаковочную тару, пищевые примеси, мобильные телефоны.

Следователи проводят досудебное расследование по уголовному производству по фактам незаконного изготовления, хранения с целью сбыта, транспортировки, а также сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УКУ).

По результатам проведенных экспертиз будет решен вопрос по сообщению причастным лицам о подозрении.

подпольный цех Харьков
Фото: Харьковская областная прокуратура
подпольный цех Харьков
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя – водки под видом известных брендов – разоблачили в Харькове. ".