Житель Харьковщины дома у отца производил сигареты на продажу: дело в суде
Дело жителя Харьковщины, создавшего подпольный цех по изготовлению сигарет, передали в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, с 2023 года фигурант на территории дома своего отца в Чугуеве организовал подпольный цех по незаконному изготовлению табачных изделий.
«Бизнесмен» измельчал табачное сырье и производил папиросы без марок акцизного налога и в дальнейшем продавал «товар» оптом на территории Харьковского региона», — отметили правоохранители.
Установлено, что с апреля по октябрь прошлого года делец успел изготовить около 80 тысяч сигарет. Цена за 20 штук для оптовых покупателей составляла 21 гривну.
Во время обысков, кроме сигарет, правоохранители изъяли специальное оборудование для изготовления табачных изделий, зип-пакеты для фасовки, коробки с сигаретными гильзами и денежные средства. На указанное имущество судом наложен арест.
Мужчине инкриминируют незаконное изготовление табачных изделий, незаконное хранение в целях сбыта, сбыта таких изделий, а также легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УКУ). Ему грозит до 6 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: изготовлял, прокуратура, сигареты, суд, харьковщина, цех;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело жителя Харьковщины, создавшего подпольный цех по изготовлению сигарет, передали в суд.".