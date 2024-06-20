Осудят трех харьковчан, производивших на складе «элитные» коньяк и виски

В 2023 году на складах в Харькове три безработных мужчин создали подпольный цех, где без соблюдения каких-либо требований и стандартов изготовляли водку, коньяк, виски под видом известных международных брендов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Организовал незаконный бизнес 45-летний житель Харьковской области. В помощники он привлек двух знакомых, рассказали в Нацполиции.

Дельцы реализовывали фальсификат на территории Харькова и области через розничную и оптовую торговлю. Но стражи порядка разоблачили «бизнесменов».

Во время обысков у них изъяли более 45 тонн спирта, более 11 000 литров готовой ликероводочной продукции на сумму более 6 млн гривен, оборудование для изготовления фальсификата, тара, транспорт, средства связи, средства.

Подозрение в незаконном изготовлении алкогольных напитков, совершенном в составе организованной группы, сообщили трем мужчинам 45, 57, 59 лет.