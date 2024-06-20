Осудят трех харьковчан, производивших на складе «элитные» коньяк и виски
В 2023 году на складах в Харькове три безработных мужчин создали подпольный цех, где без соблюдения каких-либо требований и стандартов изготовляли водку, коньяк, виски под видом известных международных брендов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Организовал незаконный бизнес 45-летний житель Харьковской области. В помощники он привлек двух знакомых, рассказали в Нацполиции.
Дельцы реализовывали фальсификат на территории Харькова и области через розничную и оптовую торговлю. Но стражи порядка разоблачили «бизнесменов».
Во время обысков у них изъяли более 45 тонн спирта, более 11 000 литров готовой ликероводочной продукции на сумму более 6 млн гривен, оборудование для изготовления фальсификата, тара, транспорт, средства связи, средства.
Подозрение в незаконном изготовлении алкогольных напитков, совершенном в составе организованной группы, сообщили трем мужчинам 45, 57, 59 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: алкоголь, виски, коньяк, Нацполиция, подделка, фальсификат, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 13:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году на складах в Харькове три безработных мужчин создали подпольный цех, где без соблюдения каких-либо требований и стандартов изготовляли водку, коньяк, виски под видом известных международных брендов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".