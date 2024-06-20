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Осудят трех харьковчан, производивших на складе «элитные» коньяк и виски

Происшествия 13:45   20.06.2024
Оксана Якушко
Осудят трех харьковчан, производивших на складе «элитные» коньяк и виски Фото: Харьковская областная прокуратура

В 2023 году на складах в Харькове три безработных мужчин создали подпольный цех, где без соблюдения каких-либо требований и стандартов изготовляли водку, коньяк, виски под видом известных международных брендов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Организовал незаконный бизнес 45-летний житель Харьковской области. В помощники он привлек двух знакомых, рассказали в Нацполиции.

Дельцы реализовывали фальсификат на территории Харькова и области через розничную и оптовую торговлю. Но стражи порядка разоблачили «бизнесменов».

Во время обысков у них изъяли более 45 тонн спирта, более 11 000 литров готовой ликероводочной продукции на сумму более 6 млн гривен, оборудование для изготовления фальсификата, тара, транспорт, средства связи, средства.

Подозрение в незаконном изготовлении алкогольных напитков, совершенном в составе организованной группы, сообщили трем мужчинам 45, 57, 59 лет.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году на складах в Харькове три безработных мужчин создали подпольный цех, где без соблюдения каких-либо требований и стандартов изготовляли водку, коньяк, виски под видом известных международных брендов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".