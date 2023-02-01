В Харькове ищут поддельное масло «из будущего» (фото)
Местное управление Госпродпотребслужбы предупредило торговцев о том, что в Харькове может появиться «ряженое» сливочное масло, еще и с датой производства «31.03.2023».
«В Госпродпотребслужбу обратилось предприятие ООО ФИРМА «АПРЕЛЬ» относительно выявления в реализации подделки на продукцию их производства, а именно масла сладкосливочного экстра 82,5%. Как отмечено в обращении, на упаковке неправильно указано название самого предприятия-производителя (ООО «Фирма Апрель» вместо ООО ФИРМА «АПРЕЛЬ»). Также на упаковке промаркирована дата производства – 31.03.2023″, — предупредили в Госпродпотребслужбе.
Тех, кто обнаружит масло-подделку, просят сообщать в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области (отмечать предприятие, проводившее реализацию, адрес места реализации, сопроводительные документы к самому пищевому продукту, чеки о покупке такого продукта).
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За реализацию ненастоящего масла обещают штрафовать.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Местное управление Госпродпотребслужбы предупредило торговцев о том, что в Харькове может появиться «ряженое» сливочное масло, еще и с датой производства «31.03.2023»".