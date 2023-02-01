У Харкові шукають підроблене масло “з майбутнього” (фото)
Місцеве управління Держпродспоживслужби попередило торговців про те, що в Харкові може з’явитися “ряжене” вершкове масло, ще й з датою виробництва “31.03.2023”.
“До Держпродспоживслужби звернулося підприємство ТОВ ФІРМА «АПРЕЛЬ» щодо виявлення в реалізації підробки на продукцію їх виробництва, а саме масла солодковершкового екстра 82,5%. Як зазначено у зверненні, на упаковці неправильно вказано назву самого підприємства-виробника (ТОВ “Фірма Апрель”) замість ТОВ ФІРМА “АПРЕЛЬ”). Також на упаковці промарковано дату виробництва – 31.03.2023″, – попередили в Держпродспоживслужбі.
Тих, хто виявить масло-підробку, просять повідомляти в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області (зазначати підприємство, яке проводило реалізацію, адресу місця реалізації, супровідні документи до харчового продукту, чеки про купівлю такого продукту).
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За реалізацію несправжньої олії обіцяють штрафувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеве управління Держпродспоживслужби попередило торговців про те, що в Харкові може з’явитися “ряжене” вершкове масло, ще й з датою виробництва “31.03.2023”".