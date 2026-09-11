У Харкові накрили масштабне виробництво підроблених парфумів та косметики

Близько 130 тонн готової продукції, сировини та обладнання загальною вартістю понад 235 мільйонів гривень вилучили правоохоронці на підприємстві у Харкові, де виготовляли контрафактну парфумерію. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, у схемі брали участь близько 50 осіб.

“Організаторами схеми, за версією слідства, є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони виїхали з України, однак продовжили дистанційно керувати незаконним бізнесом. Для виробництва та зберігання продукції використовували орендовані складські приміщення. В одному з них облаштували повноцінний цех, де виготовляли, розливали та фасували продукцію. Ще одним місцем зберігання був приватний будинок“, – встановили правоохоронці.

Для того, щоб надати парфумерії вигляду оригінальної продукції, на товари клеїли етикетки та наносили водяні знаки відомих брендів. Так продавали парфуми, місти та шиммери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски. Продавали підробки на спеціальних сайтах, а відправляли поштою.

“Для припинення діяльності мережі правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові у місцях виготовлення, фасування і зберігання продукції, приміщенні типографії, транспортних засобах та помешканнях фігурантів. Під час слідчих дій вилучено близько 130 тонн продукції, сировини та обладнання. Їх орієнтовна вартість перевищує 235 млн грн. Також вилучено автомобіль Renault Trafic, майже 1 млн грн готівкою, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та інші речові докази”, – пишуть у прокуратурі.

Питання про вручення підозр будуть розглядати вже після проведення необхідних експертиз, встановлення розмірів завданих збитків та інших можливих порушень.