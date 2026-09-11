Live
  • Пт 11.09.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

У Харкові накрили масштабне виробництво підроблених парфумів та косметики

Події 11:35   11.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові накрили масштабне виробництво підроблених парфумів та косметики

Близько 130 тонн готової продукції, сировини та обладнання загальною вартістю понад 235 мільйонів гривень вилучили правоохоронці на підприємстві у Харкові, де виготовляли контрафактну парфумерію. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, у схемі брали участь близько 50 осіб.

Організаторами схеми, за версією слідства, є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони виїхали з України, однак продовжили дистанційно керувати незаконним бізнесом. Для виробництва та зберігання продукції використовували орендовані складські приміщення. В одному з них облаштували повноцінний цех, де виготовляли, розливали та фасували продукцію. Ще одним місцем зберігання був приватний будинок“, – встановили правоохоронці.

Склад із підробленою парфумерією обшукали правоохоронці

Для того, щоб надати парфумерії вигляду оригінальної продукції, на товари клеїли етикетки та наносили водяні знаки відомих брендів. Так продавали парфуми, місти та шиммери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски. Продавали підробки на спеціальних сайтах, а відправляли поштою.

Склад із підробленою парфумерією обшукали правоохоронці

Для припинення діяльності мережі правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові у місцях виготовлення, фасування і зберігання продукції, приміщенні типографії, транспортних засобах та помешканнях фігурантів. Під час слідчих дій вилучено близько 130 тонн продукції, сировини та обладнання. Їх орієнтовна вартість перевищує 235 млн грн. Також вилучено автомобіль Renault Trafic, майже 1 млн грн готівкою, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та інші речові докази”, – пишуть у прокуратурі.

Склад із підробленою парфумерією обшукали правоохоронці

Питання про вручення підозр будуть розглядати вже після проведення необхідних експертиз, встановлення розмірів завданих збитків та інших можливих порушень.

Читайте також: Залізничну техніку пошкодив ворог на Ізюмщині: атакували БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Може прилетіти: електрички Дніпро-Берестин більше не курсують
Може прилетіти: електрички Дніпро-Берестин більше не курсують
11.09.2026, 11:45
РФ радіє “звільненню” Гоптівки: в ISW проаналізували цю “перемогу”
РФ радіє “звільненню” Гоптівки: в ISW проаналізували цю “перемогу”
11.09.2026, 09:34
Сьогодні 11 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 вересня 2026: яке свято та день в історії
11.09.2026, 06:00
Наслідки ударів по Харкову та Золочеву: є загиблий та двоє постраждалих
Наслідки ударів по Харкову та Золочеву: є загиблий та двоє постраждалих
11.09.2026, 10:03
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
10.09.2026, 12:13
Залізничну техніку пошкодив ворог на Ізюмщині: атакували БпЛА
Залізничну техніку пошкодив ворог на Ізюмщині: атакували БпЛА
11.09.2026, 10:48

Новини за темою:

11.09.2026
Наслідки ударів по Харкову та Золочеву: є загиблий та двоє постраждалих
11.09.2026
Синєгубов: двоє людей постраждали через удари РФ по регіону
11.09.2026
Новини Харкова головне 11 вересня: як минула ніч, атаки РФ
10.09.2026
Виносили людей, тварин і квіти – Горбунова-Рубан про Харків у 2022-му
10.09.2026
Землі пам’ятки археології на Харківщині повернули державі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові накрили масштабне виробництво підроблених парфумів та косметики», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 11:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 130 тонн готової продукції, сировини та обладнання загальною вартістю понад 235 мільйонів гривень вилучили правоохоронці на підприємстві у Харкові".