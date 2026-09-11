Синєгубов: двоє людей постраждали через удари РФ по регіону
Харків та п’ять населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей.
“Внаслідок обстрілу в сел. Золочів зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 76-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- три БпЛА типу «молния»;
- два fpv-дрони;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.